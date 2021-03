Appen ’MinSundhed’ bliver coronapas fra slut marts

Sent mandag aften præsenterede et bredt flertal i Folketinget en ny, langsigtet genåbningsplan for Danmark.

En central del af aftalen betyder, at danskerne skal vænne sig til at bruge et coronapas resten af 2021.

Partierne bag aftalen vil gøre brug af et coronapas, der skal bidrage til epidemikontrollen, som skal gøre det muligt at genåbne både kultur- og erhvervstilbud.

– Coronapasset er et meget, meget stærkt våben og en beskyttelse af fællesskabet og det enkelte individ, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

Coronapasset skal vise, om borgeren er færdigvaccineret, har overstået infektion eller er testet negativ indenfor 72 timer (både PCR- og antigen-test).

Børn under 15 år vil være undtaget.

Coronapas aktivt i slutningen af marts

Inden april vil appen ”MinSundhed” fungere som et funktionelt, men simpelt coronapas, fremgår det af aftaleteksten, der er offentliggjort på statsministeriets hjemmeside.

I slutningen af maj forventes det, at en mere avanceret og brugervenlig app vil blive lanceret.

Personer, der ikke anvender "digitale løsninger", skal ifølge aftalen have let og ubureaukratisk adgang til at dokumentere eventuelt vaccination eksempelvis ved, at coronapasset bliver sendt via post.

På samme måde bliver det muligt at fremvise et fysisk dokumentation på en negativ test.

Solnedgangsklausul

Coronapas har solnedgangsklausul og skal diskuteres månedligt.

Statsministeren uddyber, at der har været lange diskussioner om coronapasset mellem partilederne.

Det er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet, som er enige om rammerne for genåbningen.