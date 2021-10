Asiens rigeste mand vil masseproducere Henriks opfindelse

Og nu skal den masseproduceres på en ny ”gigafabrik” drevet af indiens største industrivirksomhed, Reliance Industries.

- Vi vil gerne ud og gøre noget ved klimaet. Vi har en ambition om, at vi skal være årsagen til, at verden sparer en vis mængde CO2 i 2030, og der er det her jo virkelig stort for os, fordi det gør, at vi kommer ud og får en plads på markedet, siger Henrik Stiesdal til TV 2 Fyn.



Står bag hundredvis af opfindelser

Ifølge Reliance Industries administrerende direktør Mukesh Ambani, der siges at være Asiens rigeste mand, er samarbejdet et vigtigt skridt for at sætte skub i Indiens grønne omstilling.

- Det er jo rigtig, rigtig stort. Det betyder rigtig meget for os at kunne sige til vores folk: "Det virker altså. Vi er kommet så langt, så den her kæmpestore spiller gerne vil lege med os". Det er jo bare fedt, siger den fynske opfinder.

Ser man på Henrik Stiesdal er han da også den rette mand til jobbet, når der kommer til grøn energi. Han har gennem tiden fået tilnavne som vindmølleindustriens 'grand old man' og ’Mr. Wind Power.’

Fynboen står bag flere hundrede opfindelser og patenter og har modtaget en lang række priser for sine bidrag til udviklingen af blandt andet vindmøller.