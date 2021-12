Axelsen kåret som verdens bedste

- Jeg vil gerne sige tusind tak for prisen til BWF. Det var et stærkt felt, jeg var oppe imod, så det betyder meget for mig. Jeg håber, at jeg kan fortsætte udviklingen og blive ved med at kæmpe i verdenstoppen og vinde flere store titler, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

Kåringen af verdens bedste spiller i 2020-2021 fandt sted i en direkte udsendelse på YouTube og Facebook i forbindelse med sæsonfinalerne på Bali.

Her er Axelsen videre til semifinalen som gruppevinder, efter Rasmus Gemke og Kento Momota har trukket sig. Torsdag vandt Axelsen den eneste reelle gruppekamp i to sæt, da han slog Lakshya 21-15, 21-14.

I lørdagens semifinale skal Axelsen møde enten Lakshya Sen eller Kunlavut Vitidsarn. Det afgøres ved lodtrækning, efter Lee Zii Jia vandt den anden gruppe.