Azmir blev snydt af muldvarp inden optagelser - hun udnyttede sin fars ry

På den anden side, var det frustrerende for ham at se, at hun fortalte, at hun ville lægge kriminaliteten bag sig, og at hun var en anden nu.

For hvis det var tilfældet, hvorfor har foreningen så stadig ikke fået sine penge?

I dag fortryder Azmir Salihović, at han ikke lavede et bedre baggrundstjek på Amira Smajic dengang. For så ville han måske have opdaget, at hun havde en række konkurser bag sig, siger han.

Eller måske havde han opdaget, at det kontonummer, Amira Smajic bad om et honorar på fra foreningen, var det samme, som det kontonummer foreningen senere fik oplyst som deres nye bankkonto.

- Jeg var for naiv, siger han nu.