Banegårdskatte får stjålet kurven i tide og utide

Begge katte har ejere, der sørger for dem, så DSB beder forbipasserende om ikke at fodre de to katte.

- De har deres egne hjem tæt på stationen, og de får den mad, de skal have. Desuden risikerer vi, at der kommer skadedyr, fortæller Tony Bispeskov.

Kattene er ikke i stand til at komme gennem de automatiske skydedøre selv, så han opfordrer i samme omgang til, at stationens passagerer lukker dem ind og ud efter behov.



- Det er et fedt fællesskab, der er opstået

En af dem, der er særligt begejstret for, at Røde Allan er flyttet ind på banegården, er kattens ejer, Martin Stenmann.

Han er glad for, at så mange mennesker deler glæden ved kattene, og han synes selv det er sjovt at skabe opmærksomhed om banegårdskattene.

- Det er enormt berigende og sjovt, at folk selv er begyndt at dele deres oplevelser med kattene. Det er et fedt fællesskab, der er opstået, fortæller han til TV 2.

Men ligesom DSB er han ærgerlig over, at de to kattes kurve er blevet fjernet.

Om de forsvundne kurve skyldes, at de bliver fjernet som hittegods, eller passagerer der ikke ønsker, at kattene skal være på stationen, har han ikke svaret på, men han opfordrer til, at den nye kurv bliver liggende.