Benzinpriserne stiger voldsomt: - Det er fuldstændig sindssygt

- Hvor høj prisen kan blive, er svært at sige. Men på et tidspunkt kan det måske bedre betale sig at lade bilerne holde parkeret. Det samme kan gælde for private. På et tidspunkt kan det gøre så ondt, at man fravælger forbrug, og det vil lægge en dæmper på prisen igen, siger Peter Rasmussen. Han tror derfor ikke på, at en benzinpris på 20 kroner per liter er lige rundt om hjørnet.

- Man skal aldrig sige aldrig, men 20 kroner er meget, meget højt, tilføjer han.

Rusland kan vinde på prisstigningen

Derudover kan der opstå en international omfordeling af olien, mener han. Da Vesten indførte sanktioner mod iransk olie, købte kineserne for eksempel olie fra landet i Mellemøsten mod at få en rabat.

Det gjorde, at den olie, Kina ellers ville have købt andre steder, pludselig var mindre efterspurgt, hvilket var med til at sænke prisen.