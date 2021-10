Betinget dom redder Nicki Pedersen

Men han slog i sensommeren fast, at en inddragelse af licensen ville få store konsekvenser.

- Hvis jeg har en dom på fire måneder, der går ind over perioden mellem den 1. og 15. november, så kan jeg ikke skrive kontrakt i Polen (hvor Pedersen kører, red.) for 2022. Det vil sige, at jeg ikke har nogen kontrakt næste år, og så er jeg nødt til at indstille karrieren, sagde Nicki Pedersen.

Så galt gik det dog ikke, og i mellemliggende og usikre periode var Nicki Pedersen med til at sikre Holsted Tigers det danske mesterskab.

Pedersen blev verdensmester i 2003, 2007 og 2008.