Billist stukket ned af vred fodgænger i lyskryds

En mand i midten af 50’erne er søndag eftermiddag blevet stukket i underarmen af en skarp genstand i et lyskryds i centrum af Ringe.



Det oplyser Fyns Politi, som modtog anmeldelsen om et muligt knivstikkeri klokken 15.50.

Hændelsen skete i forbindelse med en ”tvist om trafik” i et lyskryds, hvor en bilist kom op at toppes med tre fodgængere om en færdselsforseelse, fortæller Torben Jacobsen, vagtchef ved Fyns Politi, til TV 2.

- Konflikten ender med, at bilisten bliver stukket af en af de tre fodgængere med en skarp genstand, siger Torben Jacobsen.

Politiet er af den overbevisning, at der er tale om en kniv.

Ingen anholdte endnu

Bilisten blev efterfølgende kørt til Odense Universitets Hospital, mens de tre fodgængere flygtede fra stedet.

Politiet har endnu ikke anholdt nogen i sagen, men vagtchefen mener, at der er en ”ret god mulighed for at finde gerningsmændene”:

- Lige nu er vi på sygehuset, hvor vi skal snakke med den forurettede, og vi er på gerningsstedet, hvor vi sikrer videoovervågning og snakker med vidner, fortæller Torben Jacobsen.

Han tilføjer, at politiet har et godt signalement af de tre fodgængere, som alle menes at være i begyndelsen af 20’erne.

- Så jeg tror på, at der er ret god mulighed for at finde ham. Han kan lige så godt melde sig til politiet med det samme, for jeg er ret sikker på, at vi finder ham, siger vagtchefen.

Oplysninger i sagen kan gives til Fyns Politi på telefonnummer 114.