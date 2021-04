Blev ansat lidt tilfældigt: Fynbo endte med at designe de største succeser i Legos historie

Allerede året efter i 1999 slog Søren Dyrhøj for alvor sit navn fast blandt Lego-connaisseurs.

I forbindelse med den første film i den nye Star Wars-trilogi designede han en såkaldt Y-wing-stjernejager.

Dødstjernen, Kejserlig Stardestroyer og Millenium Falcon ­­– tre ikoniske og meget sjældne Lego-sæt i Star Wars serien fulgte efter og topper listen over Søren Dyrhøjs stolteste øjeblikke.

Selvom man kunne mene, at det er bedrifter, der er værd at skilte med, så har Søren Dyrhøj aldrig haft brug for at føre sig frem og vise, hvad han laver.

- Jeg er ham, der tager til rockkoncert uden at tage billeder, jeg uploader ikke, hvad jeg spiser, eller hvor langt jeg har cyklet. Glæden ved det, jeg laver, er noget, jeg godt kan have inde i mig selv, uden at jeg behøver at få likes.