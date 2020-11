Bonnesen og blå blok er ikke tilfreds: Kræver Mette Frederiksens afgang

Opdateret Artiklen er opdateret med reaktioner fra Mai Mercado (K) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

Mogens Jensen (S) er ikke den eneste, som bør tage konsekvensen af minksagen, lyder det nu fra flere politikere.

Det sker, efter at fødevareminister Mogens Jensen (S) har meldt ud, at han trækker sig som minister som en konsekvens af den minkskandale, der begyndte med, at regeringen gav en ulovlig ordre om, at alle mink i landet skulle aflives.

Ifølge flere af Folketingets partiformænd er det nemlig ikke kun Mogens Jensens ansvar. Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at ansvaret i sidste ende ligger hos statsminister Mette Frederiksen.

Han siger i et interview med TV 2, at beslutningen er truffet i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden.

- Statsministeren afholder et pressemøde, hvor hun kommunikerer, at nu skal alle mink i Danmark slås ihjel. Det er den ulovlige ordre. Udtalt af statsministeren. På statsministerens pressemøde. Efter beslutning af statsministeren.

På spørgsmålet om, hvad Venstre-formanden mere vil have, efter Mogens Jensen har trukket sig, lyder svaret:

- Jeg vil have, at statsministeren gør det samme. Jeg vil have, at statsministeren erkender, at når hun begår en fejl, så er det hendes ansvar i stedet for at sparke nedad og ofre en fødevareminister på det, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Den fynskvalgte Venstremand Erling Bonnesen er helt på linje med sin formand og siger til TV 2 Fyn, at Mette Frederiksen "har ofret og slagtet fødevareministeren":

- Det er grotesk at opleve. Det er statsministeren der har ansvaret i sidste ende, det var statsministeren som sad for bordenden i regeringens helt centrale koordinationsudvalg, hvor beslutningn om at fjerne hele minkbranchen blev fruffet.

- Statsministeren var således aktiv i det og skal naturligvis stilles til ansvar, siger Erlin Bonnesen og tilføjer:

- I Venstre kræver vi at få nedsat en uvildig undersøgelseskommission for at få kulegravet hele sagen med henblik på at statsministeren skal stå til ansvar i folketingssalen.

Thulesen Dahl: Mette F. må trække sig

Også Mai Mercado (K) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), som begge er valgt på Fyn, er skarpe i deres reaktioner om, hvor ansvaret ligger.

- Mette Frederiksens rolle i den her sag skal i den grad kulegraves, siger Mai Mercado til TV 2 Fyn.

Hun tilføjer, at meget tyder på, at der er tale om "en panikbeslutning" om at alle mink skal aflives. Hun mener det ser ud som, at beslutningen er truffet en sen aftentime i koordinationsudvalget.

- Og her sidder statsministeren for bordenden. Og derfor er denne her sag i høj grad hendes ansvar, slår Mai Mercado fast, og fortsætter:

- Under normale omstændigheder vil man inden man træffer en så vidtgående beslutning bede embedsværket om at forberede sagen, så regeringen kan træffe en beslutning på oplyst grundlag. Det tyder redegørelsen på ikke er sket her.

- Der er derfor behov for en kommissionsundersøgelse, der kortlægger Mette Frederiksen rolle.

Jens Henrik Thulesen Dahl mener, at det er helt central at få afklaret, hvad statsministerens rolle er i sagen.

- Hun vidste i løbet af weekenden efter det famøse pressemøde, at det ikke var lovligt at aflive alle mink, alligevel lod hun aflivningen fortsætte.

- Der bør komme en kommissionsundersøgelse og jeg har svært ved at se, at det ikke ender med at hun må trække sig, siger Jens Henrik Thulesen Dahl til TV 2 Fyn.

TV 2 Fyn har talt med Rasmus Helveg (R), men han har ingen kommentarer.

Blå blok står samlet

Erling Bonnesen og Venstre-formanden er ikke alene om den holdning. På twitter skriver Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ligeledes, at statsministeren bør tage sin del af ansvaret:

Mogens Jensen trækker sig. En logisk beslutning! Men Mogens Jensen skal ikke tage hele skraldet for en beslutning, der reelt er truffet i #statsministeriet. Så #Mettefrederiksen må tage sit ansvar! En undersøgelseskommission af denne skandale er stadig nødvendig! #dkpol — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) November 18, 2020

Et tweet, som Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, har delt på sin egen Twitterprofil. Vanopslagh skriver desuden i en kommentar til et tweet fra SF's Pia Olsen Dyhr, at "det er statsministeren, der har udstukket den grundlovsstridige instruks. Hvorfor kan hun fortsætte, når det er åbenlyst, at Mogens ikke kan?"

Det samme budskab lyder fra Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, som også på Twitter skriver, at han ikke mener, Mogens Jensen (S) er alene om ansvaret for minkskandalen:

Hvor har vi set det mange gange før: Fuld fart på regeringens spin-maskine, og så krydses der fingre for, at alle tror på, ministeren er alene om ansvaret. Det er Mogens Jensen selvfølgelig ikke. Det var statsministeren, som traf beslutningen. Hun bærer ansvaret! #dkpol — Søren Pape Poulsen (@SorenPape) November 18, 2020

SF vil have departementschefen fyret

En lidt mildere melding kommer fra SF's formand, Pia Olsen Dyhr, som skriver på Twitter, at hun håber på, man nu kan se fremad.

Klogt at Mogens Jensen trækker sig. Der var ingen andre vej frem. Det har jeg også meddelt statsministeren tidligere idag. Nu skal vi igang med at bygge tilliden op - det er der brug for #dkpol — Pia Olsen Dyhr (@PiaOlsen) November 18, 2020

Til gengæld siger SF-lederen til Ritzau, at Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, bør gå af.

- Efter at have læst redegørelsen har jeg ikke tillid til Henrik Studsgaard, siger Pia Olsen Dyhr.

Redegørelsen er endnu ikke offentliggjort.

Støttepartier kvitterer for Jensens afgang

Der lyder en lidt mere forsonlig tone fra regeringens øvrige støttepartier. Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, skriver på Twitter, at det er en fornuftig beslutning, at Mogens Jensen har trukket sig.

Fornuftigt at fødevareministeren har trukket sig. Alt har tydet på, at han har overhørt klare advarsler fra sundhedsmyndighederne om risikoen for mutationer i corona på mink, og endda har undladt at informere Folketinget. Det kan vi selvfølgelig ikke bare ignorere #dkpol — Pernille Skipper (@PSkipperEL) November 18, 2020

De Radikale vil først læse redegørelsen fra Fødevareministeriet, før man gør op, om der skal laves en kommissionsundersøgelse eller en anden type uafhængig undersøgelse. Partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, vil heller ikke sige, om undersøgelsen skal se særligt på statsministerens rolle.

- Den afgørelse er jeg ikke klar til at træffe endnu, siger Sofie Carsten Nielsen og tilføjer:

- Vi vil tage os tiden til at læse redegørelsen først. Så vil vi gøre op, hvad der er behov for af yderligere undersøgelser, siger Sofie Carsten Nielsen.