Bonus på op til 15.000 til fynske coronasygeplejersker

Flere penge på bordet til de enkelte sygeplejersker i coronaberedskabet, en økonomisk bonus og større fokus på dialog og frivillighed.

Det er overskrifterne i den aftale, som Dansk Sygeplejeråd har indgået med Region Syddanmark, og som TV 2 har set.

Læs også Mulighed for første danske vacciner mellem jul og nytår, siger Heunicke

Aftalen træder i kraft ved årsskiftet og betyder blandt andet, at medarbejdere fra andre afdelinger, der står til rådighed for coronaberedskabet, vil modtage 15.000 kroner årligt, som udbetales som månedligt tillæg. Derudover vil de pågældende medarbejdere modtage et honorar på 1500 kroner, hvis de overgår til eller fra en afdeling med covid-19.

Bonus uddeles lokalt

Parterne er også blevet enige om, at sygeplejersker, der i forvejen er eller har været ansat i en covid-19-afdeling mellem september og udgangen af året, vil modtage en engangsbonus på mellem 8000 til 15.000 kroner på grund af en "særlig og ekstraordinær indsats".

Det konkrete beløb afgøres lokalt, så de største bonusser udbetales til de medarbejdere, der har været mest berørt af arbejdspres i forbindelse med covid-19.

Læs også Coronavirus: Her stiger smittetallet på Fyn

Kredsformand for Dansk Sygeplejeråd i Region Syddanmark, John Christiansen, hæfter sig ved, at aftalen både giver flere penge på bordet, men også mulighed for at anerkende dem, der har ydet en indsats.

- Og så er den i højere grad tilpasset den måde, man rent faktisk tilrettelægger arbejdet på ved sygehusene i Region Syddanmark, siger han til TV 2.

Utraditionelt værktøj

Helt principielt er han imod engangstillæg i form af bonusser, men der har været et behov for at anerkende den indsats, som mange sygeplejersker har udført:

- I relation til, at vi står i en coronasituation med en pandemi, skal der også utraditionelle værktøjer til, og det har vi så fundet op af værktøjskassen, siger han.

Regionsdirektør Jane Kraglund siger, at regionen har haft et ønske om at anerkende de ansattes indsats:

- Det er udtryk for, at vi ved, at rigtig mange af vores sygeplejersker har gjort en ekstraordinær indsats i efteråret, og det vil vi gerne honorere, siger hun.

God dialog med regionen

John Christiansen siger, at Dansk Sygeplejeråd har haft en "god dialog" med ledelsen i regionen om, at det var vigtigt med en højere grad af hensyn til de enkelte ansatte, så de er mere tilbøjelige til at byde sig til som frivillige i beredskabet.

I aftalen er der således også indskrevet konkrete modeller for, hvordan sygeplejersker belønnes økonomisk, hvis de er ekstra fleksible i forhold til at indgå i coronaberedskabet.

- Allervigtigst har vi fået et håndslag om, at frivillighed, hensyn og dialog er nogle vigtige værdier, der skal gennemsyre alt, vi laver i den her tid, siger han.

Læs også Regioner opfordrer til at udskyde behandlingsgaranti

At aftalen gælder fra 1. januar og frem er et udtryk for, at man i regionen forventer, at covid-19 presset fortsætter:

- Vi har et højt smittepres nu, og man kan altid håbe, men vores forventning er, at smittetryk varer ved nogle måneder ind i 2021, siger Jane Kraglund.

De øvrige fire regioner forhandler stadig om en aftale med Dansk Sygeplejeråd.