Borgmester vil konfiskere muskelbiler og opløse forsamlinger i kampen mod bander

En konflikt mellem to rivaliserende bander kulminerede i sidste uge i Odense-bydelen Vollsmose. En 31-årig tilsyneladende uskyldig mand blev dræbt, og en anden blev ramt af skud.

I mellemtiden har byens borgmester, socialdemokraten Peter Rahbæk Juel, holdt møder med Fyns Politis politidirektør, Arne Gram, og repræsentanter og beboere fra Vollsmose. Nu er han klar med tre tiltag, der skal sætte hårdt ind over for banderne.

- Det handler overordnet om, at vi skal tage deres våben, vi skal tage deres opholdssteder, og vi skal tage deres biler. Det er kombinationen af de tre ting, der skaber en vanvittig utryghed rigtig mange steder i Odense, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2.

Register skal stoppe leasing

Blandt andet vil borgmesteren forhindre banderne i at lease muskelbiler. Hvordan det konkret skal gøres, er stadig på overvejelsesstadiet, men Peter Rahbæk Juel foreslår, at personer, der er dømt for eksempelvis grov vold, mord og narkokriminalitet, eller som står i politiets banderegister, ikke kan lease.

- Hvis det var nemt at lovgive om det her, havde man sikkert gjort det for længe siden. Men vi er klar til at samarbejde, og vi vil gerne være en testkommune for at se, hvordan sådan noget kan fungere i praksis, siger Peter Rahbæk Juel.

Han fortæller, at odenseanerne på det seneste har kunnet opleve vanvidskørsel helt ind omkring gågaden, og derfor har kommunen fået sat ekstra vejbump op.

Forsamlinger skal opløses

Et andet tiltag mod banderne er, at politiet skal have bedre mulighed for at opløse såkaldte ”utryghedsskabende forsamlinger”.

- En vigtig del er at sikre, at Fyns Politi har de ressourcer, der skal til for at sidde tungt i nakken på dem, der indtager de her tilfældige opholdssteder. Det er nærmest klubhuse uden tag, de får etableret, siger Peter Rahbæk Juel.

Det skal gøres, uden politiet skal bruge lang tid på efterforskning og indsamling af beviser, og uden at Grundlovens forsamlingsfrihed knægtes. Hvilket måske kan blive en juridisk øvelse.

- Der er sikkert en eller to advokater, der vil finde det problematisk, men jeg synes, vi skal udfordre vanetænkningen og kigge på, hvis ret er det, det sikrer? Det sikrer de kriminelles ret til at tyrannisere det sted, de vælger at slå sig ned, siger Peter Rahbæk Juel.

Våben skal beslaglægges

Borgmesterens tredje tiltag mod byens bander handler om, at politiet skal lave flere ransagelser i et forsøg på at beslaglægge flere våben.

Han vil have, at flere borgere skal kende muligheden for anonymt at uploade billeder og tippe politiet om, hvor våben opbevares.

- Men det handler i høj grad om at sikre politiet øgede beføjelser og ekstra ressourcer, siger Peter Rahbæk Juel.

Skyderi del af bandekonflikt

Under angrebet i Egeparken i Vollsmose blev to mænd ramt af skud. Først blev en 31-årig palæstinensisk mand ramt. Dernæst blev 31-årige Abdinur Mohamed Ismail med somalisk baggrund skudt, da han var på vej ud af sin bil. Den afdøde mand beskrives af beboere i området, som TV 2 har talt med, som et venligt menneske, der passede sit job og spredte glæde.

Politiets efterforskning har ifølge Fyens Stiftstidende peget på, at Abdinur Mohamed Ismail kan have været et tilfældigt offer.

- Det er en rigtig vanskelig situation, men det, jeg kan sige om den dræbte, er, at han ikke umiddelbart har nogen relation til konflikten, men vi bliver nødt til at komme længere i efterforskningen, før vi kan sige det med sikkerhed, har politiinspektør ved Fyns Politi Johnny Schou tidligere sagt til TV 2.

Modsat vurderede politiet, at den sårede mand har "personlige relationer" til bandekonflikten.

- Vi kender ham fra tidligere, og han er en del af de grupperinger, der strides i øjeblikket. Vi er stadig ved at få klarlagt, om det er grupperinger eller enkelte personer fra grupperinger, der er i konflikt, har Johnny Schou, der er politiinspektør ved Fyns Politi, sagt til TV 2.