Borgmestre i åbne kommuner til naboerne: Lyt til myndighederne og bliv væk

De seneste dage har de kommuner, der bliver ramt af strammere restriktioner på grund af høje smittetal, fyldt i overskrifterne. Men der er stadig nogle steder i Danmark, hvor man stadig kan gå på restaurant, på café, træne i fitnesscentre eller se film i biografen.

Assens kommune er en af dem.

Her ligger incidenstallet på 83 - altså 83 smittede borgere per 100.000, og det er lige nu lavt nok til, at kommunen stadig kan holde store dele af kulturliv og skoler åbne.

I morgen klokken 16 træder restriktionerne i kraft i nabokommunerne Middelfart og Odense, men Assens borgmester, Søren Steen Andersen (V), er ikke bekymret for at blive overrendt af indbyggere fra sine nedlukkede naboer.

- Jeg er ikke bekymret, for jeg har ikke nogen anledning til at tro, at de er på vej eller kommer eller noget, siger han.

To borgmestre, én opfordring

Den fynske borgmester kommer i samme anledning med en opfordring til folk i de lukkede kommuner:

- Jeg går ud fra, at de har hørt, hvad Søren Brostrøm siger: At man ikke skal tage til andre kommuner og benytte de tilbud, man ikke kan få derhjemme. Ellers giver alt det her ikke mening, siger Søren Steen Andersen.

- Det går jeg ud fra, at folk kan finde ud af, siger han.

Kolding kommune ligger lige under et bælte af røde kommuner. Her deler borgmester Jørn Pedersen (V) samme holdning:

- Om man bor i Kolding kommune eller i andre kommuner, så vil jeg opfordre til, at man følger reglerne og holder sig indenfor grænserne, siger han.

Sover med natlampen tændt

Begge borgmestre nævner, at farverne på Danmarkskortet hurtigt kan se anderledes ud, så deres kommune kan blive den næste, der lukker ned.

- Vi sover med natlampen tændt. Det her kan vende på et døgn, siger Søren Steen Andersen.

Torsdag blev der bekræftet hele 3132 nye tilfælde med coronavirus i Danmark - det er det højeste nogensinde.

