Bramsen afviser kritik: - Jeg kan ikke genkende, at der er dårlig stemning

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) fastholder, at hun ikke kan genkende billedet af, at forholdet mellem hende og Forsvaret skulle være skrantende.

Det fastslår hun onsdag eftermiddag og afviser dermed den kritik fem fagforeninger i Forsvaret har fremsat i et fælles læserbrev i Berlingske:

- Det er en kritik, de må rejse, når vi har vores mange møder. Så lytter jeg gerne på det.

- Men jeg vil sige, at jeg oplever, at der er et rigtig godt samarbejde, og jeg kan ikke genkende, at der er dårlig stemning, lyder det fra Trine Bramsen.

Anklaget for manglende forståelse

Formændene for de fem foreninger, der repræsenterer de ansatte i Forsvaret, skriver i deres indlæg i Berlingske, at de reagerer på, at forsvarsministeren de seneste uger er blevet beskyldt for at give den nytiltrådte forsvarschef mundkurv på og underløbe ham offentligt - blandt andet ved sin insisteren på at omtale ham "styrelseschef".

Titlen er teknisk set korrekt, da Forsvaret ganske rigtigt er en styrelse under Forsvarsministeriet. Men det er også en titel, der har vakt store følelser og forargelse blandt dem, der hører under den nye chefs ledelse.

- Forsvarschefen er den person, der fører de danske styrker i kamp - i Danmark og i udlandet, skriver de fem underskrivere i debatindlægget og tilføjer, at der "synes på politisk niveau et mangle en helt grundlæggende forståelse af, hvad Forsvaret er for en størrelse".

Hvis man har sådan en kritik, så håber jeg da, at man rejser den på de møder, vi har Trine Bramsen (S), forsvarsminister

Bramsen har "kæmpe stor respekt"

Trine Bramsen siger, at hendes betegnelse af forsvarschefen som en styrelseschef intet har med manglende respekt at gøre:

- Der er ingen, der har beklikket, at Forsvaret er en styrelse, men det ændrer ikke ved, at det er vigtig og ganske særlig styrelse, som jeg har kæmpe stor respekt om, siger hun.

- Det er der heller ingen af de mange tusinde soldater, jeg har mødt, eller de mange chefer, jeg løbende holder møder med, der er i tvivl om. Og jeg bruger i det daglige også betegnelsen forsvarschef, fastslår Trine Bramsen.

Hun kommer dog ikke nærmere ind på grunden til, at hun udadtil har insisteret på at bruge betegnelsen "styrelseschef".

Efterlyser kritik på møder

Forsvarsministeren undrer sig desuden over, foreningerne ikke tidligere har præsenteret hende for den kritik, de nu fremsætter i Berlingske:

- Kritikken er som sagt ny for mig, og de organisationer, der rejser den, har ikke rejst den overfor mig på nogle af de mange møder, vi har holdt hidtil. Heller ikke så sent som i sidste uge, da vi havde møde.

- Den har de nu en anledning til. Men jeg har det også sådan, at hvis man har sådan en kritik, så håber jeg da, at man rejser den på de møder, vi har, siger Trine Bramsen.

V: - Det siger mere om ministeren

Allerede da indlægget fra repræsentanterne fra Forsvarets ansatte udkom tirsdag aften, var oppositionen ude med kritik af forsvarsministerens håndtering af sagen.

At Bramsen nu siger, at hun ikke før nu har været bekendt med utilfredsheden i Forsvaret, får ikke kritikken til at forstumme:

- Jeg synes, det siger mere om ministeriet og ministeren, end om dem, der har skrevet indlægget, når ministeriet og ministeren ikke er opmærksomme på, at der blandt Forsvarets ansatte er så stor frustration i forhold til forsvarsministeren måde at agere på, siger Venstres forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt til TV 2.

Han havde allerede inden onsdagens udvikling, kaldt Trine Bramsen i samråd om sagen.