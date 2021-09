Bramsen gennemførte timelangt Ærø-besøg trods nyhed om Kabuls fald

Borgmester Ole Wej Petersen (S) fortæller til TV 2, at det var ham, der ønskede, at ministeren besøgte skolen, men det var tydeligt, at ministeren havde andet at se til. Ifølge borgmesteren måtte Trine Bramsen flere gange gå til og fra selskabet for at afvikle telefonsamtaler.

Alt imens ligger kutteren, som hun kom til øen med, og venter på, at hun er klar til at tage retur.

10-20 sekunders snak om sæler

Efter besøget på navigationsskolen gik ministeren sammen med borgmesteren, sin særlige rådgiver og en række andre sammen gennem Marstal, hvor de ifølge Ole Wej Petersen "benyttede lejligheden til at tale med folk".

Ifølge borgmesteren stoppede Trine Bramsen op for at tale med en lokal fisker om sæler.

Et møde, som siden har fået meget opmærksomhed, da flere har kritiseret ministeren for manglende situationsfornemmelse.

Men mødet var ganske kort, forsikrer borgmesteren, som ikke mener, at Trine Bramsen gjorde ophold på havnen i mere end 10-20 sekunder.

Omkring samme tidspunkt udsender Udenrigsministeriet en pressemeddelelse om evakueringerne, hvor de blandt andet skriver, at "planlægningsarbejdet fra København" fortsætter.

- Travlt med Afghanistan

Det sidste punkt på Ærø-programmet var et stop i den rødmalede campingvogn, som lokale S-medlemmer har døbt 'Røde Grethe'.

Her var både medlemmer og kandidater til stede. Præcis hvor mange ønsker borgmesteren ikke at fortælle, men flere af dem, TV 2 har talt med, fortæller, at Trine Bramsen også her gik til og fra telefonopkald.