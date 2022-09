Brian blev snydt på nettet – betalte 10.000 kroner for træpiller, der aldrig kom

Det er endnu ikke lykkedes den 48-årige fynbo at få sine penge tilbage.

Derfor har han anmeldt sagen til politiet. TV 2 har set kvitteringen for anmeldelsen.

- Men jeg regner ikke med at se de penge igen, siger Brian Bendtsen, der ikke tror, at politiet har ressourcer til at finde frem til svindleren.

Han ville ønske, at Facebook i stedet kunne gøre mere for at rydde ud i falske profiler.

Træpiller fra Tyskland

Efter den dårlige oplevelse stod Brian Bendtsen stadig og manglede træpiller.

Han fandt et nyt tilbud, og sammen med naboer og familie købte han 24 paller med træpiller hjem fra Tyskland, som han betalte for hos et firma med en hjemmeside.

- Folk siger, at du kan sikre dig imod snyd. Men du kan jo også risikere, at virksomheder går konkurs. Du kan aldrig nogensinde gardere dig imod det her, mener Brian Bendtsen.

Endnu en gang betalte fynboen for træpillerne, før han havde modtaget dem.

Hvordan turde du at betale forud igen, når du lige var blevet snydt?

- Det er jo en chance at tage. Det er farligt, men jeg følte, at jeg måtte tage den chance. Ellers får vi jo ikke varme, svarer han.

Brian Bendtsen er langt fra alene om at søge billige alternativer til de danske priser, når det gælder opvarmning af hjemmet.

Pensionist Harry Virkelyst, der bor på en landejendom uden for Herning, har tidligere fortalt TV 2, at han overvejer at leje en vognmand og hente træpiller i Polen.

Energistyrelsen har lanceret en kampagne med gode råd til at spare på energien – og dermed pengene i husholdningsbudgettet – i lyset af den igangværende energikrise.

Styrelsen tilbyder også gratis telefonrådgivning på sin hjemmeside og påpeger, at der blandt andet kan hentes ekstra varmegrader ved at forbedre en boligs isolering.