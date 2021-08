Brostrøm varsler ændret fokus: Smittetal er ikke længere centrale

Det falder sammen med den koldere tid, hvor influenza, luftvejsinfektioner og covid-19 får bedre forudsætninger for at spredes, og derfor må vi "alt andet lige" forvente, at coronasmittetallene i Danmark vil stige, har Søren Brostrøm tidligere sagt til Berlingske.

To bekymringer

I forbindelse med stigende smittetal er Brostrøm bekymret for, at epidemien kan blusse op blandt uvaccinerede, eksempelvis børn eller folk der har valgt ikke at lade sig vaccinere. Smitteudbrud i disse grupper kan nemlig "skvulpe over" og give sygdom hos ældre og sårbare.

Dernæst er der udfordringen med gennembrudsinfektioner, som SSI tidligere har fastslået, at Delta-varianten har medført en øget risiko for. Det er infektioner, der indtræffer hos mennesker, der ellers er fuldt vaccinerede.

Ingen af vaccinerne beskytter 100 procent mod smitte, sygdom eller videresmitte, men flere studier har vist, at vaccinerne fra Moderna og Pfizer/BioNTech, der er de mest udbredte i Danmark, beskytter mod langt de fleste tilfælde af alvorlig sygdom.