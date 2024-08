Camping-ejer "dybt rystet" efter fund af 700 kilo kokain

Seks mænd er sigtet for natten til lørdag at have opsamlet og modtaget cirka 700 kilo kokain i farvandet ud for Langelands Kyst og efterfølgende transporteret det til Lohals Camping.

På campingpladsen, der ligger i den nordlige ende af øen omgivet af skov og vand, er man mildest talt chokerede.

- Vi er dybt rystede. Det virkede til at være et par helt normale, unge fyre, som var taget afsted for at fiske, siger ejer Dorte Vigsø til TV 2.

Det var Dorte Vigsø, der fredag checkede to af mændene ind. De var udenlandske, men hun ved ikke, hvor de var fra, da der blev talt engelsk.