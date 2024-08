Caroline modtager mærkelige opkald, som politiet kalder et massivt problem

Hun forklarer, at stemmerne ifølge hende er robotagtige og muligvis er en slags lydfil, der bliver afspillet. De udgiver sig for at være fra en højere politimyndighed, oplever hun, ligesom hun også har oplevet, at stemmen har indtil beskeder på hendes telefonsvarer.

- Jeg har på et tidspunkt optaget den besked, fordi jeg tænkte, at det var for sjovt, siger hun.

Caroline Almdal mobilnummer er ikke umiddelbart offentligt tilgængelige. Hun er nemlig tilmeldt den såkaldte Robinson-liste og har adressebeskyttelse. Hun har dog tidligere haft sit mobilnummer ude i små, lokale artikler i forbindelse med sit arbejde.

- Men sidder de virkelig og læser gamle artikler i Fyens Amts Avis og finder mit nummer? spørger hun retorisk.

Går også ud over andre

Spoofing går ikke kun udover dem, der modtager opkaldene og bliver anklaget for at have begået hvidvask eller andre ulovligheder.

Det går også udover dem, der får misbrugt deres telefonnumre til at lave opkaldene, forklarer partner i sikkerhedsfirmaet Safe, Henrik Wagner Holm, til TV 2.

- Vi bliver dagligt kontaktet af to-tre danskere, der oplever at deres numre er blevet brugt af en tredjepart til at foretage udgående opkald, lyder det.



Et bud på en løsning

Selvom det ifølge brancheorganisationen Teleindustrien er muligt at dæmme op for de fordækte opkald, er det ifølge direktør Jakob Willer ikke muligt inden for lovens rammer i dag.

Jakob Willer fortæller, at det blot kræver, at man kan sætte telefonens lokation sammen med telefonens nummer, og blokerer opkaldet hvis telefonen er i Danmark, mens dens nummer ringer fra udlandet.

Lige nu er sådan en løsning ikke lovlig at udarbejde.

- Den maskine kan vi bygge, hvis vi får okay fra myndigheder, siger Jakob Willer.