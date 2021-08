Chance for endnu en fynsk OL-medalje: - Vi kan ikke sætte en målsætning lavere end guld

- Det gør, at nogle af de unge konkurrenter har haft en chance for at udvikle sig i mellemtiden. Så der er en ubekendt i forhold til, hvor gode de er blevet fysisk på det her halvandet år, siger Mørkøv.

Og skulle der være nogle, der er bedre end danskerne, accepterer de det også. Men i første omgang sigter duoen efter guldet.

- Det eneste, man kan håbe på, er, at hvis vi ikke står med guldmedaljen, så er vi blevet slået af nogle, der er bedre end os selv. Det må man som sportsmand acceptere.

- Men det er klart, at vi drømmer om at blive olympiske mestre i morgen, siger Michael Mørkøv.

Herrernes parløb køres lørdag klokken 09.55 dansk tid.