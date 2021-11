Coronapasset kan være på vej tilbage - men effekten vil ikke blive som i foråret

Selvom hospitalernes kapacitet ligger omkring de 1000 coronapatienter, er det alligevel rettidig omhu at råbe vagt i gevær nu, mener Jan Pravsgaard Christensen.

Foran os står nemlig også en potentiel influenzasæson, som vi endnu ikke ved, hvor voldsom bliver, siger han.

- Belært af tidligere erfaringer med corona ved vi, at jo hurtigere vi laver indgreb, jo hurtigere får vi en effekt. Set i min optik er det vigtigt, at man griber ind nu, siger han.

Også Viggo Andresen mener, at det er nu, vi skal sætte ind, hvis vi skal sikre os, at vores sygehuse ikke bliver overbelastet over vinteren.

Hertil er det vigtigt at huske, at de tiltag, man først vil gribe til i værktøjskassen - coronapas og hyppigere test - virker bedst, når smittetallene ikke er alt for høje.

- Ellers bliver der alt for mange, der skal isoleres. Det rammer nogle bestemte erhvervsgrupper hårdt. Eksempelvis skolelærere og tjenere, siger han.

Dertil skal lægges, at tiltagene samtidig er blandt de mindst indgribende i danskernes hverdag, siger han.

- Af den grund er det vigtigt at komme i gang i en fart. Hvis vi når til et punkt, hvor epidemien skal slås ned igen, kræver det, at vi tager hårdere redskaber i brug, siger Viggo Andreasen og pointerer, at det både er sværere og dyrere og vil kræve noget, der ligger ”tættere på en lockdown”.