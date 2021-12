Coronasmittet personale på plejeområdet passer smittede personer

Lige nu er der personale på plejeområdet, som går på arbejde, selvom de er smittet med coronavirus. Det gør de for at passe personer, som også er konstateret smittet.

Sådan lyder det torsdag fra direktøren for Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, på et pressemøde om coronasituationen i Danmark.