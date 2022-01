Danmark nærmer sig flokimmunitet: - Nu står vi over for afgørende opgave i 2022, siger ekspert

Risikoen for nye varianter af coronavirus, som er mere smitsomme og farlige, gruer stadig. Men Jens Lundgren forsikrer, at den brede immunitet fra Omikron-smitten og en mulig variant-vaccine hen over sommeren vil gøre, at risikoen for, at sådanne varianter vil skabe store problemer, er mindre næste vinter end nu.

- Alt i alt så ser jeg en lysere fremtid, end det vi har været igennem de sidste par år.

SSI og WHO bakker op

Statens Serum Institut (SSI) vurderer, ligesom eksperterne, at der kan være ”betydelig befolkningsimmunitet indenfor de næste uger”.

Det oplyser faglig direktør i SSI, Tyra Grove Krause, i et skriftligt svar til TV 2.

Søndag lød det også i et interview med direktøren for den europæiske afdeling af WHO, Hans Kluge, at Europa er på vej ud af pandemien, selvom corona ikke forsvinder.

Han forventer, at 60 procent af befolkningen i Europa kan være smittet inden marts. Og når bølgen af smitte aftager, forventer han, at der ”i flere uger og måneder vil være global immunitet.”