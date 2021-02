Danmark sparer svimlende summer ved at sende de mindste klasser tilbage i skole

Siden 21. december, hvor alle elever blev hjemsendt, har 215.000 forældre været nødsaget til at hjemmeundervise deres børn.

For mange har det været en stor udfordring både at være forælder, skolelærer og medarbejder på samme tid.

Men det har også kostet samfundsøkonomien dyrt.

Mere præcist har det kostet 160 millioner kroner om dagen, eller 2,5 procent af BNP, at have eleverne i 0. til 4. klasse hjemsendt. Det fremgår af en ny rapport, som regeringens corona-ekspertgruppe har udfærdiget.

Det har været umuligt, og jeg har leveret alting halvt Cecilie Merwald Bertelsen, ansat i it-virksomheden Abakion og mor

Spørger man Michael Svarer, som er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og en del af regeringens ekspertgruppe, er det ikke et ubetydeligt beløb.

- Det er svimlende mange penge, der er gået tabt hver evig eneste dag, de små elever har været hjemsendt. Det er nærmest ikke til at forstå, siger han til TV 2.

Kæmpe produktionstab

Ifølge Michael Svarer skyldes millionbeløbet primært et produktionstab, fordi forældrene ikke har kunnet arbejde lige så effektivt som normalt.

En af dem, som har kæmpet med at få hverdagen til at hænge sammen, er Cecilie Merwald Bertelsen. Hun er ansat i it-virksomheden Abakion, men udover sit fuldtidsarbejde har hun også måttet undervise sin søn mange timer om dagen.

- Det har været umuligt, og jeg har leveret alting halvt. Halvt som medarbejder, halvt som hjemmelærer og halvt som mor. Jeg har haft konstant dårlig samvittighed, fortæller hun til TV 2.

Ifølge Mette Fjord Sørensen, der er underdirektør i Dansk Industri, gentager den samme historie sig i mange andre danske familier.

Og det har kostet virksomhederne dyrt.

- I flere uger har medarbejderne ikke været tilgængelige, som de plejer. De har ikke kunnet deltage i møder, de har rykket aftaler med kunder, og medmindre de har arbejdet i ydertimerne, har det været umuligt at nå alle opgaver, siger Mette Fjord Sørensen, der også selv har kæmpet med at hjemmeundervise sin søn.

En glædens dag

I alt har det kostet næsten en milliard kroner om ugen at have de mindste klasser hjemsendt.

Men de penge bliver fremover sparet, når 311.000 elever fra mandag får lov at komme i skole igen.

Derfor er det på alle måder en glædens dag, mener Mette Fjord Sørensen.

- Jeg tror, der er rigtig mange, som drager et lettelsens suk netop nu. Børnene kan vende tilbage til deres kammerater, forældrene kan koncentrere sig om deres arbejde, og virksomhederne slipper for en stor bekymring, siger hun.

Hos Cecilie Merwald Bertelsen er glæden i hvert fald ikke til at tage fejl af.

- Det er på alle måder en fantastisk dag. Nu kan jeg rent faktisk nå mit arbejde indenfor normal arbejdstid, og så kan jeg være 100 procent mor, når jeg har fri, siger hun.

Selvom de yngste børn får lov at vende tilbage til skolen, skal mange forældre dog fortsat arbejde hjemmefra på grund af den nuværende coronasituation.

Men det er der dog ikke nødvendigvis noget problem i, mener Mette Fjord Sørensen.

Hjemmearbejde er kommet for at blive

Selvom ordet hjemmearbejde formentlig får det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste danskere lige nu, er der også mange fordele ved arbejdsformen.

Ifølge Mette Fjord Sørensen har coronakrisen nemlig gjort det klart, at mange opgaver sagtens kan klares hjemmefra – og med fordel.

- Det er slut med at køre langt for møder eksempelvis. Derudover er der en fantastisk mulighed for at fordybe sig, når man arbejder hjemme.

- Så længe børnene ikke også er der, siger hun med et smil.