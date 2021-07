Danskere flyver hjem fra ferie velvidende, at de er smittede

Han minder om, at der i Danmark er en forventning om, at man går i isolation, hvis man er smittet, og at samme forventning gælder i udlandet.

- Hvis du er smittet og sidder i et fly, bliver alle, der sidder omkring dig, også sendt hjem. Og det synes jeg måske ikke, at man kan være bekendt. Dels at man udsætter andre for smitte, og dels at de måske kommer til at bruge en uges tid på, at andre bare gerne ville hjem i en fart, selvom de vidste, de var smittet.

Skulle uheldet være ude, og man bliver smittet i udlandet, opfordrer Erik Brøgger Rasmussen til, at man orienterer sig om de lokale myndigheders anbefalinger og følger dem.