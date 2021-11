De var selve billedet på Dansk Folkeparti – nu har hele familien meldt sig ud

Over for avisen bekræfter Danish Crown, at nogle kreaturer i 2017 blev halalslagtet på slagteriet i Holsted, så det kan ikke udelukkes, at der blev serveret halalslagtet kød for DF’erne.

Opstillingsmøde blev dråben

Men halalslagtet oksekød var ikke den eneste årsag til Christel Galls stigende utilfredshed.

- Det her med, at man ikke kunne forklare Danmark, hvorfor man ikke gik med i regeringen, var en af tingene, siger hun til TV 2.

En anden årsag var, at menige byrådsmedlemmer efter hendes opfattelse ikke fik den feedback, de havde behov for, hvis de henvendte sig til partiet.

Det afgørende skub kom dog, da hun til et opstillingsmøde i Odense sidste efterår tabte kampen om at blive spidskandidat til det kommende kommunalvalg.

- Det var dråben i bægret, der fik det hele til at flyde over, siger hun.

20. oktober 2020 meldte hun sig derfor ud af partiet. Og det er hun langt fra den eneste, der har gjort.

Hver femte har meldt sig ud

Siden seneste kommunevalg i 2017 har hvert femte byrådsmedlem fra Danske Folkeparti forladt partiet.

Det ærgrer partisekretær Steen Thomsen.

- Typisk bunder det i noget lokalt fnidderfnadder, noget lokalt uenighed og nogle skuffede forventninger over, at man måske ikke lige fik den kandidatplacering, som man gerne ville have haft, siger han.

Han erkender dog, at ansvaret også ligger hos toppen af Dansk Folkeparti.