Delaftale om grøn energi på plads: Lillebælt bliver marin nationalpark

Der afsættes 10 millioner kroner i perioden 2022 til 2025. Der oprettes et sekretariat for hver af naturnationalparkerne. Regeringen vil i foråret komme med en konkret model for områderne.

Derudover er man i aftalen enige om, at der investeres massivt i havvind frem mod 2031.

- Det handler om vores klima og det grønne, og jeg er glad for at kunne sige, at vi har lavet en gigavigtig aftale ved at fordoble den vindkapacitet, vi med vindmøller kan få på havet til gavn for Danmark og den grønne omstilling, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Der er i forvejen besluttet to havvindemølleparker ved Hesselø i Kattegat og ved Bornholm, hvor man vil øge kapaciteten med, hvad der svarer til 2 gigawatt inden 2031.

Det svarer til elforbruget i cirka to millioner danske husstande, og betyder, at der skal leveres mere grøn strøm fra havvindmølleparkerne.

Danmark var det første land til at bygge den første havvindmøllepark nogensinde.

Ingen flyafgifter

Derudover skal aftalen også sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med en halv million ton med forskellige metoder.

Derudover sættes der i aftalen penge af til en drikkevandsfond, der skal sørge for, at der ikke er sprøjtegifte i drikkevandet. Blandt andet ved at ændre på reglerne for vandselskaberne.