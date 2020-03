Den fynske bøg er sprunget ud

Så er en af Danmarks ægte forårsbebudere kommet. Bøgen er sprunget ud. På Fynshovedvej på det nordøstlige Fyn står nu en bøg med fine grønne blade, og som den første kontrollerede bøg lever den op til kravene for en udsprungen bøg.

Da bøgens udspring er en vigtig del af vejrårets gang, er det en begivenhed, vi holder nøje øje med på TV 2 Vejret. Mange danskere er også med på legen og sender os bøgebilleder. Det var også sådan et billede, der ledte os på sporet af det fynske bøgetræ.

Billedet fra Annette Aaby Hesselager viste tydeligvis et bøgetræ, men det var umuligt at fastslå, om de forskellige krav var opfyldt.

Herunder særligt kravet om, at der skulle være et blad, der kunne dække en tokrone.

Derfor har vejrbilen været af sted for at konstatere, at bøgen er sprunget ud 25. marts på Fyn.

På Annette Aabys billede var det ikke muligt at se, om det nu også var muligt at dække en tokrone. Foto: Annette Aaby / Seerbillede

Seniorrådgiver Iben Margrete Thomsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, er ikke overrasket over det tidlige udspring.

- Det svarer til 2014, hvor vi også havde et relativt tidligt udspring. Det var også en lun vinter og en varm marts, siger hun.

At det netop er det træ i krattet, der er sprunget ud, mens andre står helt bare omkring det, skyldes en kombination af gode gener og en god placering.

- Det her træ står åbenbart meget optimalt i forhold til særligt at få ekstra varme, forklarer hun.

Tokronen er dækket af det udsprungne bøgeblad. Foto: Sonny Bendiksen / TV 2

TV 2 Vejret har gennem den seneste tid modtaget flere billeder, som folk mener viser udsprungne bøgetræer. Det har dog ikke været tilfældet. I stedet har det været billeder af bøgens look-a-like, avnbøgen.

Avnbøgen er ikke en del af bøgefamilien, selvom den ligner en del. I stedet er avnbøgen en del af birkefamilien. Derudover er avnbøgen ikke en naturlig del af den danske natur, som bøgen er.

Træet forekommer kun naturligt i den sydlige del af Danmark. Eksemplarerne af træet i de nordligere dele af Danmark er alle blevet plantet af mennesker som træ eller hæk.

Avnbøgens blade har en meget tydeligt takket kant uden de fine, hvide hår, der kendetegner bøgens nye blade.

Bøgens blad er helrandet og ser ud, som om det er tegnet med en lige streg uden hakker og mange dybe indhug.

De nye bøgeblade kan dog godt se lidt takkede ud, da de er sammenfoldede, inden de springer ud.

Bladskællene, som bladene folder sig ud fra, er tydeligt spidse og brune på bøgen.

TV 2 Vejret har fulgt bøgens udspring i 16 år, og hvert år har seerne hjulpet med at holde øje med bøgetræerne, så vi har kunnet kortlægge bøgens udspring i Danmark.

Springer ofte ud sidst i marts

Det tidligste udspring skete 22. marts 2014. Sidste år blev datoen 26. marts, mens det først skete 17. april året før.

Et bøgetræ regnes for at være sprunget ud, når de første grønne blade er så store, at de kan dække en tokrone.

BØGENS UDSPRING SIDEN 2003 2003: 15. april

2004: 9. april

2005: 14. april

2006: 21. april

2007: 29. marts

2008: 2. april

2009: 7. april

2010: 12. april

2011: 7. april

2012: 29. marts

2013: 23. april

2014: 22. marts

2015: 29. marts

2016: 7. april

2017: 1. april

2018: 17. april

2019: 26. marts

2020: 25. marts Se mere

Bladene skal sidde på grene, der sidder et stykke over jordhøjde, og der skal også være tale om blade på mere end blot en enkelt gren. Der skal være tale om et ”rigtigt” træ og ikke en hæk.