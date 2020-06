Derfor kan du først få dine feriepenge til oktober

Danskerne skal ud og fyre nogle penge af i sommerlandet for at kickstarte økonomien.

Det er i bund og grund tanken bag den genopretningspakke, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om natten til mandag.

Et af pakkens helt store slagnumre er, at danskerne skal have udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge. Men de kan dog tidligst trille ind på folks konto til oktober - altså længe efter, at man er kommet hjem fra sommerhuset, og grillen er slukket.

Det skyldes "tekniske årsager", lyder det fra finansministeren. Men hvad betyder det? Hvorfor skal det tage så længe at sende folk deres egne penge?

- Det er penge fra et ferieår, der slet ikke er afsluttet endnu. Så vi ved faktisk slet ikke, hvad den enkelte lønmodtager endnu har optjent af feriepenge, forklarer Anne Kristine Axelsson, koncerndirektør i ATP, der administrerer de danske lønmodtageres feriepenge.

Pengene er slet ikke indberettet endnu

Kort fortalt lyder forklaringen fra ATP og Beskæftigelsesministeriet således:

Feriepengene står ikke bare og venter på en konto.

Feriepengene bliver optjent i ferieåret, der går til og med august. Først derefter kan arbejdsgiverne indberette, hvad hver enkelt lønmodtager har til gode. Det havde de egentlig resten af året til, men den indberetning skal nu fremrykkes.

Der skal også være mulighed for at reagere, hvis man er uenig i det indberettede beløb.

For at udbetale feriemidlerne tidligere skal opgørelsen i stedet håndteres via indkomstregistret. ATP skal udvikle den tekniske løsning, som skal administrere udbetalingen.

Det kræver også en lovændring at udbetale feriepengene, og den skal først behandles i Folketinget.

Udbetalingen vil senest kunne ske i oktober.

Mange danskere havde nok tænkt, at de ville få pengene, så de kunne bruge dem i sommerferien. Ville det være muligt at udbetale dem nu, hvis politikerne besluttede det?

- Nej, det ville det faktisk ikke. For der er ikke noget sted, hvor det er opgjort, hvad hver enkelt dansker har til gode. Det skulle først have været til marts næste år, men nu skal vi finde ud af at gøre det tidligere, siger Anne Kristine Axelsson fra ATP.

Fakta: Overgang til ny ferielov Inden den nye ferielov træder i kraft, er der et overgangsår, som løber fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Feriepenge, du optjener i overgangsåret, bliver til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Overgangsåret gælder alle lønmodtagere, og din opsparing er 12,5% af din ferieberettigede løn.

Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler

Du får opsparingen udbetalt ved folkepensionsalderen. Kilde: Borger.dk Se mere

Tusindvis i kø for at tjekke feriepenge

Danskerne kan roligt svinge dankortet inden oktober i sikker forvisning om, at pengene er på vej, forsikrer finansministeren.

- Så hvis man i sommerperioden vil bruge penge på is, tøj eller ting til hjemmet, så kan man gøre det i vished om, at pengene kommer til oktober, siger Nicolai Wammen (S).

Til efteråret skal partierne beslutte, om også de sidste to ugers feriepenge skal udbetales.

ATP håber at kunne give danskerne et overblik over, hvad de præcis har til gode, til september.

Tusindvis af borgere sad ellers i kø på borger.dk mandag morgen for at tjekke, hvor mange feriepenge de har optjent. Ved 9-tiden var omkring 12.000 i kø, og der var mere end en times ventetid.

Men det er altså spild af tid.

- De vil opleve, at der ikke står noget for langt de flestes vedkommende, for der er slet ikke blevet indberettet noget endnu, siger Anne Kristine Axelsson.

Hun opfordrer til, at danskerne væbner sig med tålmodighed.

- Gå ud og nyd det gode vejr i stedet for at prøve at komme på borger.dk, for man bliver ikke klogere af det. Det skaber bare en kø for andre borgere, der måske har brug for at komme ind på siden. Så lad være med det. Vi skal nok gå ud og fortælle, hvornår vi er klar til, at man kan tjekke op på det, og det vil nok først være til september.

Cirka 19.000 kroner til gennemsnitsdanskeren

For at få udbetalt penge skal man have haft et lønnet job i perioden september 2019 til udgangen af august i år.

Den præcise udbetaling afhænger af ens årsindkomst - herunder om man betaler topskat.

Ifølge Danmarks Statistik tjener en gennemsnitlig lønmodtager 455.000 kroner om året. Med den indkomst har man udsigt til en udbetaling på cirka 19.000 kroner efter skat, viser beregninger fra Danske Bank.

Foto: TV 2 / Kilde: Ledernes Hovedorganisation

