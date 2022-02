- Det er meget, meget specielt, siger Eriksen

Kampen igennem led danskerklubben under et tidligt rødt kort, der gjorde arbejdsbetingelserne svære - også for Christian Eriksen.

Danskeren havde dog flere udmærkede aktion, men han fik ikke sat et afgørende aftryk på kampen.

Brentford er nummer 15 i Premier League, hvor de er uden sejr i otte opgør i træk.