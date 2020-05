Det knastørre vejr er tilbage

Selvom de sidste dage i april og første dage af maj bød på ustadigt vejr med regn og byger, så har mængden af regn langtfra været tilstrækkelig til at mætte de tørre jorde med vand i det danske landskab.

April endte med blot 23,3 millimeter regn, hvoraf halvdelen af nedbøren faldt sidste dag. Til sammenligning får vi normalt 38 millimeter regn i april.

Selvom mange af os sikkert ikke hungrer efter regn, så har naturen fortsat brug for mere vand - og det er der ikke udsigt til de næste mange dage.

Derimod vil et højtryk nær Danmark sikre os tørt og relativt solrigt vejr de næste dage med dertilhørende stor fordampning fra jordoverfladen.

Tørkeindekset stiger igen

Manglen på regn - og det store overskud af solskin, vi har haft i april og marts - kan direkte aflæses på DMI's tørkeindeks.

Tørkeindekset beskriver, hvor meget vand jorden mangler, førend den er såkaldt 'vandmættet'. Antager tørkeindekset værdien nul, så er vandmagasinerne i jorden fuldstændigt mættet med vand.

Tørkeindekset kan i den modsatte ende maksimalt nå en værdi på 10, der svarer til, at jorden mangler 100 millimeter regn.

Fordampningen fra jordoverfladen øges ved høje temperaturer, stor solindstråling, meget vind og lav luftfugtighed - alt sammen noget vi har oplevet en stor del af i april, og som vi igen vil opleve de næste mange dage.

I løbet af den næste uge kan der potentielt fordampe op mod 25 millimeter regn fra overfladen i dele af Nordjylland, eller hvad der svarer til lidt over 3,5 millimeter om dagen.

Selvom tørkeindekset er faldet i værdi i løbet af den seneste uge, er det fortsat langt over den normale værdi for årstiden. Mandag har tørkeindekset en værdi på 7,8, mod normalt 4,2 for samme dato.

Det svarer til, at naturen mangler 36 millimeter regn - i forhold til normalværdien for tørkeindekset. Samtidigt har vi kun én gang oplevet en større værdi på tørkeindekset på denne dato end i år. Det var sidste år, hvor april endte rekord-solrig og meget tør.

Tørken kan mærkes allerede

Med et tørkeindeks, der igen nærmer sig 9 - eller derover - kan tørken i høj grad mærkes hos haveejere og landmænd.

Plantevæksten berøres, når planterne kun har 60 procent eller derunder af den maksimale mængde vand i vandmagasinerne til rådighed.

Er der mindre vand i jorden, kan planterne få tørkeskader.

Der er dog store forskelle afhængig af jordtyper, og de sandede jorde i Vestjylland er dem, der dårligst tåler vandmangel.

Her kan der allerede opstå tørkeproblemer ved et vandunderskud på 30 millimeter, mens vegetationen på de lerede jorde i den østlige del af landet først får problemer ved cirka 80 millimeters vandunderskud.

Det betyder, at hele landet reelt set er ramt af tørke i større eller mindre grad.

Den absolutte rekord for højeste tørkeindeks-værdi på landsplan er fra den knastørre sommer i 2018, hvor tørkeindekset 14 dage i træk i starten af juli lød på 10,0.

I 2008 nåede tørkeindekset en værdi på 10,0 allerede 9. juni, men hvis det tørre vejr fortsætter længe ind i maj, er den rekord også udfordret i år.