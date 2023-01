Det skal du gøre med dit brugte og ubrugte fyrværkeri

Årets første dag er sjældent plastret til med gøremål og vigtige planer.

Men én ting, der er vigtig at tage sig af, er ifølge Sikkerhedsstyrelsen oprydningen efter nytårskrudtet fra nytårsaften.

Spørgsmålet er, hvordan affaldet fra fyrværkeriet egentlig skal håndteres? Hvad gør man med det krudt, man har til overs, og hvordan forholder man sig til eventuelle fusere?

Herunder kan du læse Sikkerhedsstyrelsens råd til, hvordan man håndterer alt det krudt, der er blevet skudt af, men samtidig også, hvad man gør med de raketter, man ikke fik fyret af.



Sådan bortskaffer du brugt fyrværkeri

Fyrværkeri, som er fyret af, er almindeligt husholdningsaffald. Det kan du feje op på en skovl og komme i skraldespanden for restaffald.

Du skal selvfølgelig være sikker på, at fyrværkeriet er helt slukket, før du smider det ud eller tager det med. Er du i tvivl, kan du eventuelt hælde vand over det.

Sådan håndterer du ubrugt fyrværkeri

Fyrværkeri, du ikke har fået fyret af, kan du vælge at opbevare derhjemme og bruge året efter.

Du må opbevare fyrværkeri med op til fem kilo NEM derhjemme. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde og angiver, hvor meget krudt der er i fyrværkeriet. Det skal stå på fyrværkeriet.

Sørg for, at fyrværkeriet står tørt, væk fra elektriske apparater og varmekilder og uden for børns rækkevidde.

Du må ikke pakke fyrværkeriet ud eller fjerne beskyttelseshætten fra lunter.

Hvis du ikke vil have fyrværkeriet liggende derhjemme, kan du aflevere det på genbrugsstationen. I så fald er det farligt affald. Du kan tjekke hos din kommune, hvilke genbrugsstationer der tager imod farligt affald.

Transportér fyrværkeriet til genbrugspladsen, som du transporterede det hjem fra forhandleren.

Skaf dig sikkert af med fusere

Du skal aldrig gå tilbage til en fuser for at tænde den igen. Men du kan godt fjerne den efter et stykke tid.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at man fjerner fusere, så børn ikke bliver fristet af at forsøge at tænde fyrværkeriet i dagene efter nytår - men det er en voksenopgave at fjerne dem, og man skal være varsom.

Vent minimum en halv time, fra du forsøgte at tænde batteriet, til du fjerner det. Fej det op på en skovl og kom det i en spand med vand. Så er du sikker på, at eventuelle gløder bliver slukket. Husk sikkerhedsbriller, når du gør det.

Har fuseren stået indtil dagen efter, så tag en skovl og kom fyrværkeriet i en spand, du kan fragte det i. Er du det mindste i tvivl om, at der kan ligge gløder og ulme i fyrværkeriet, så pøs vand på.

Fusere kan ligesom ubrugt fyrværkeri leveres på genbrugsstationen som farligt affald, da de indeholder krudt.

Leverer du fuseren tilbage til forhandleren, er det forhandlerens ansvar at skaffe sig sikkert af med den.

Kilde: Sikkerhedsstyrelsen



For ægteparret Mette og Lennart Axelsen i Middelfart var nytårsaften uhyggeligt tæt at blive en alvorlig oplevelse, da en større raket kom susende og landede mellem ægteparret og i to omgange eksploderede.