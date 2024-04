- Det var helt galt, siger biografgæst efter evakuering

Tirsdag aften skulle Susanne Klint og tre af hendes veninder i biografen på Banegårdscentret i Odense for at se 'Jagtsæson 2 – I medgang og modgang'.

Hyggen aftog dog hurtigt.

Både Susanne Klint og hendes veninder begyndte at hive efter vejret og få voldsomme hosteanfald, allerede inden de kom ind i salen.

Kort efter spredte det sig til mange af biografens øvrige gæster.

Da gæsterne bevægede sig mod biografsalene, blev hosteanfaldene så slemme, at de måtte droppe filmen og vende om.

- Min venindes puls-ur begyndte at slå alarm, fordi hendes puls var så høj, fortæller Susanne Klint.

Hun siger til TV 2, at hun alarmerede flere af biografens medarbejdere og fortalte, at der skulle ringes efter brandvæsnet og politiet, fordi noget var helt galt.

Ingen indikationer på giftig luft

Fyns Politi oplyser i en pressemeddelelse, at de fik henvendelsen klokken 18.40.

Ifølge pressemeddelelsen har hverken beredskab eller politiet kunnet konstatere, at der skulle være noget giftigt i luften.

Hypotesen er, at der er tale om en peberspray eller lignende, der er blevet brugt på stedet og derefter har spredt sig via ventilationssystemet.

Fyns Politi opfordrer til, at man kontakter lægevagten og politiet, hvis man oplever vejrtrækningsproblemer eller andre sygdomssymptomer efter besøg i biografen i Banegårdscentret i Odense tirsdag aften.

Fyns Politi efterforsker episoden, og har derfor ikke yderligere kommentarer.

Voldsom oplevelse

Susanne Klint og hendes veninder forlod – ligesom mange af de andre gæster – biografen.

Da de nåede udenfor, fik de det hurtigt bedre, og det satte gang i spekulationerne.

- Man kunne jo ikke lugte noget derinde, men vi blev så voldsomt påvirkede af det, at jeg tænker, at der måtte være noget i ventilationen. Det var helt galt, siger Susanne Klint til TV 2.

Hendes gæt er, at der var mindst 120 gæster i biografen, da luftvejene begyndte at genere.

- Vi var rigtig mange, og jeg synes, at det var en voldsom oplevelse, lyder det fra biografgæsten.

Manglende beredskabsplan

Da Susanne Klint alarmerede personalet, blev hun chokeret.

Der var ifølge hende nemlig ingen af dem, der vidste, hvad de skulle gøre i en nødsituation som den, de stod i tirsdag aften.

- Jeg er rystet over den manglende beredskabsplan, fortæller Susanne Klint.

Ifølge Nordisk Film Biografer er hændelsen blevet håndteret præcis, som det skulle.

- Vi skal have dannet os et overblik over situationen i samarbejde med myndighederne, men vi vurderer, at vores beredskabsplan er blevet fulgt, skriver biografchef John Philipsen i et skriftligt svar til TV 2.

Han henstiller også til, at gæster, som var i biografen og som måtte have spørgsmål eller input, kan kontakte servicecenteret hos Nordisk Film Biografer.

Udelukker ikke lægebesøg

Selvom Susanne Klint er kommet godt hjem, og nu kun har problemer med øjnene, der fortsat løber meget i vand, er hun ikke sikker på, at hun kan undgå at skulle ud igen.

- Jeg kan ikke udelukke, at jeg er nødt til at køre til vagtlægen. Hvis jeg mærker noget, så kører jeg, lyder det fra Susanne Klint.

Ifølge hende er gæsterne blevet tilbudt fribilletter, så de kan komme igen en anden dag.