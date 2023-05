Det var ikke kysset, men løgnen, der fældede borgmester, siger politiker

Det var ikke bare kysset, men selve kysset og den efterfølgende håndtering af sagen, som endte med at fælde borgmester Morten Andersen (V) fra Nordfyns Kommune.

Det mener politisk kommentator Jarl Cordua på baggrund af sagens forløb.

- Der går lang tid, inden man tager sagen op i kommunens økonomiudvalget og derefter retter mistillid mod borgmesteren. Det er ret alvorligt, siger Cordua til TV 2.

Borgmester Morten Andersen har valgt at trække sig efter en episode til kommunens julefrokost i 2022. Her kyssede borgmesteren en kvindelig medarbejder på dansegulvet.

Men først fem måneder senere blev kysset til en politisk varm kartoffel, da det blev en sag for Økonomiudvalget i Nordfyns Kommune.

Har benægtet hidtil

Morten Andersen er ifølge historien fra Fyens Stiftstidende blevet bedt om at tage hjem fra julefrokosten, og han har benægtet episoden i en tidligere redegørelse.

Det er ifølge Jarl Cordua selve det, at borgmesteren først afviser historien og siden må erkende forløbet, som ligger til grund for, at Morten Andersen nu må vige pladsen.

- Det er meget svært, hvis en borgmester først benægter noget, alle andre har set, og så få tillid hos den øvrige kommunalbestyrelse, siger den politiske kommentator.

Morten Andersen selv har benægtet, at han blev bedt om at tage hjem fra den pågældende julefrokost af ansatte ved kommunens administration.

Ikke desto mindre har rygterne været så sejlivede, at festen i Særslev forsamlingshus blev et emne, hvor borgmesteren måtte indkalde økonomiudvalget for at redegøre for sin opførsel.

Det var efter mødet i Økonomiudvalget, Morten Andersen måtte tage konsekvensen og gå af efter mere end 13 år på posten.

Mistillid på tværs af partier

Kasper Solberg (S) er næstformand i Nordfyns Kommunes økonomiudvalg, og han mener, at det var den eneste rigtige udgang på forløbet.

- Morten Andersen ville have haft meget svært ved at håndtere det enstemmige mistillidsvotum, vi var nødt til at give ham efter økonomiudvalgets møde torsdag aften, siger Solberg til TV 2.

- Vi kan ikke have en borgmester, der lyver for et økonomiudvalg, og det viser det sig jo også, når mistilliden er udtrykt på tværs af syv partier, siger Kasper Solberg.

Nordfyns Kommune skriver i sin pressemeddelelse, at det hele tiden har været kommunens vurdering, at der ikke er tale om en krænkelsessag.

I strid med moralsk kodeks

Ikke desto mindre har den nu forhenværende borgmesters ageren været "i strid med kommunens ledelsesgrundlag og moralske kodeks", som Kasper Solberg påpeger det.

Men når det for alvor udvikler sig til et tidsllidstab, skyldes det Morten Andersens manglende erkendelse af sagen.

- Det, der er hovedet på sømmet, er, at han (Morten Andersen, red.) ikke giver os de rigtige oplysninger, da han får chancen for det. Det er ikke den måde, man kan lede en kommune på, siger Kasper Solberg.

Til TV 2 sagde Morten Andersen mandag aften:

- Jeg har valgt at tage konsekvensen af, at jeg ikke har opført mig, som jeg selv ønsker. Jeg betaler prisen. Det har store omkostninger for mig og min familie, siger Morten Andersen.

I et Facebook-opslag meddeler Morten Andersen, at Venstres Mette Landtved-Holm er ny borgmester på Nordfyn.