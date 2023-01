Disse nye regler og love træder i kraft 1. januar

Traditionen tro træder en lang række nye regler og love i kraft 1. januar.

Blandt andet skal prins Joachims børn ikke længere tituleres prinser og prinsesse, mens minkavlere igen må holde mink.

TV 2 har samlet et udpluk af nogle af de nye ændringer her.

Minkavlere kan starte op igen

I morgen, 1. januar 2023, er det igen lovligt at drive minkavl i Danmark.

Statens Serum Institut vurderer, at risikoen for folkesundheden er begrænset ved minkavl i Danmark, hvis man indfører de smitteforebyggende tiltag, som veterinær- og sundhedsmyndighederne har anbefalet. Derfor vil det midlertidige forbud mod hold af mink udløbe ved årsskiftet.

Veterinær- og sundhedsmyndighederne har udarbejdet en model med blandt andet krav til smitteforebyggende tiltag til håndtering af covid-19 i minkbesætninger, som minkavlerne skal implementere og efterleve for at kunne holde mink igen efter årsskiftet.

Pensionister kan spare tusinder af kroner

Arbejdende pensionister og deres ægtefæller kan se frem til at få tusindvis af kroner mere mellem hænderne.

Det oplyste Beskæftigelsesministeriet tidligere på året.

1. januar 2023 skrottes reglen om, at man bliver trukket i folkepensionen, hvis ens ægtefælle arbejder.

I 2022 og før blev man trukket i folkepensionen, hvis man som pensionist tjente mere end 348.700 kroner om året. Det samme skete, hvis ens ægtefælle arbejdede, og man var på pension. Men fra nytår er det slut.

Kørselsfradrag skrues op

De stigende benzinpriser og omkostninger betyder, at fradraget på kørsel mellem 25-120 kilometer stiger fra 2,16 kroner per kilometer til 2,19 krone per kilometer, mens sats for kørsel over 120 kilometer stiger fra 1,08 krone til 1,10 kroner. Det oplyser Skattestyrelsen.

Samtidig stiger satserne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil.

Man kan se meget mere hos Skattestyrelsen her.

Slut med afgiftsfri røgfri tobak

Fra 1. januar 2023 er det slut med røgfri tobak uden afgift.

Det betyder, at butikker og salgssteder ikke længere må sælge restlagre af røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter uden stempelmærker.

Produkterne omfatter blandt andet væske til e-cigaretter, tyggetobak, nikotinposer samt e-cigaretter til engangsbrug.

Affaldssortering på arbejdspladserne

Affaldssortering er blevet et fast element i mange husholdninger, og nu er turen også kommet til virksomheder.

Fra 1. januar skal alle virksomheder nemlig sortere deres affald i overensstemmelse med kravene i Affaldsbekendtgørelsen.

Dermed kan man forvente at møde ind til ti skraldespande på arbejdet efter nytår, da skraldet skal sorteres i henholdsvis madaffald, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald, tekstilaffald og restaffald.

Prinser og prinsesse mister deres titler

Dronning Margrethe har besluttet, at prins Joachims børn fra 1. januar 2023 mister deres titler.

Den beslutning betyder, at prins Nicolai, prins Felix, prinsesse Athena og prins Henrik ikke længere må kalde sig prinser og prinsesse.

I stedet skal de fremover tiltales excellencer eller grever og komtesse af Monpezat.

Prins Joachim sagde dagen efter, at han er "meget, meget ked af" og "uforstående" over for dronningens beslutning om at fratage prinsens børns titler som prinser og prinsesse.

