Drømmerejse til Florida eller improviseret bilferie? Familie afventer SAS-aflysning

Mandag sætter familien Baunbæk fra Ullerslev efter planen kursen mod Orlando i den amerikanske stat Florida.

Her skal de mødes med øvrige familiemedlemmer, der er bosat i USA, og som har taget turen fra Indianapolis for at tilbringe 16 dage med familien i den solrige stat mod syd.

Første del af rejsen over Atlanten skal familien tilbagelægge med et fly til Newark i New York med SAS. En afgang, der endnu ikke er aflyst, men som ifølge SAS' egen hjemmeside "sandsynligvis" er aflyst, "hvis strejken fortsætter", som det hedder på SAS' hjemmeside.

Først når flyvningen officielt er aflyst, har familien mulighed for at få deres rejse ombooket af SAS eller ret til fuld kompensation – til deres store frustration.



- Det er, som om at SAS bare håber, at vi aflyser og får pengene tilbage. Men gør vi det, er vi ikke berettiget til ombooking eller noget som helst, siger Bjørn Baunbæk, der arbejder som chief commercial officer i it-virksomheden Crossworkers.

På papiret eksisterer der stadig den mulighed, at SAS flyver familien afsted mandag, tilføjer han:

- Fik vi en aflysning, kunne vi i det mindste handle på det.

Skal møde op

Selvom en afgang står som "sandsynligvis" aflyst, kan man ikke antage, at den er aflyst, før det endeligt er bekræftet. Sådan har rådet tidligere lydt fra Vagn Jelsøe, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

Bliver man væk, selvom man ikke personligt har fået at vide, at ens afgang er aflyst, kan det koste både ferien, prisen på billetten og en kompensation, sagde han til TV 2 27. juni.

- Forudsætningen for, at man kan gøre sine rettigheder gældende, er, at man enten på skrift har fået en meget klar besked fra SAS om, hvordan man skal indrette sig, eller at man møder op i gaten, lød det fra Vagn Jelsøe 27. juni.

Selv hvis afgangen rent faktisk er aflyst, risikerer man ifølge Vagn Jelsøe for eksempel, at SAS har fundet plads på et andet fly. Og dukker man ikke op, mister man alle sine rettigheder.

Regner med aflysning

Bjørn Baunbæk og familien regner dog ikke med at komme afsted og afventer en aflysning fra SAS. Først når flyet officielt er aflyst, kan familien gå videre med at aflyse blandt andet den forudbetalte billeje i USA.

Bjørn Baunbæk har undersøgt, hvad det ville koste familien at tage bilen til en lufthavn syd for Danmarks grænse og finde et andet fly til USA, men nye billetter vil koste familien over 40.000 kroner.

Sammenlagt med de over 23.000 kroner, de oprindelige SAS-billetter kostede, ville familien have knap 65.000 "ude at svømme", inden de får kompensation fra SAS, og det har de ikke lyst til.

Siden SAS-strejken udbrød og med det generelle billede af rejsekaos i Europa, har familien faktisk droppet ideen om at tage flyet for at komme ud af landet og holde ferie.

I stedet undersøger de muligheden for at tage på bilferie sydpå – selvom det også bliver dyrere end sædvanligt, da familien nu er ude i dårlig tid.

- Planen bliver nok, at vi tager bilen til Frankrig eller Italien og får noget varme, det sidder vi og undersøger, mens vi afventer, siger Bjørn Baunbæk.

Alternative rejseformer i vækst

SAS-strejken og de mange aflyste afgange har haft en stor betydning for mange danskeres sommerferie, da op imod 30.000 passagerer hver dag forventes påvirkede af strejken.

Og noget tyder på, at mange danskere i år har set sig om efter alternative måder at komme på ferie på.

DSB oplyser til TV 2, at der er sket en stor stigning i salg af interrailbilletter og togbilletter sammenlignet med samme periode i 2019 før coronapandemien. Salget af interrailbilletter er steget med godt 35 procent, og salget af togbilletter til særligt Hamborg, Paris og Berlin er steget, oplyser DSB.

Øresundsbroen oplyser, at den danske fritidstrafik de seneste to uger her været næsten 10 procent højere sammenlignet med de tilsvarende dage i 2019. Og ifølge salgschef hos Øresundsbroen Jens Rogmark giver det et billede af, at flere danskere søger mod ferie i Sverige og på Bornholm.

Hjemmesiden Afbudsrejser.dk, der er en søgeportal for afbudsrejser, oplyser til TV2.DK, at de også har oplevet markant øget trafik i dagene omkring SAS-strejken. Her havde afbudsrejser.dk knap 75 procent flere besøgende end sidste normalår i 2019, oplyser selskabet til TV 2.

4. juli brød forhandlingerne mellem SAS og selskabets piloter sammen, hvilket medførte en øjeblikkelig pilotstrejke. 7. juli gik mekanikere i sympatistrejke.

TV 2 har rakt ud til SAS for at få en kommentar, men de er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.