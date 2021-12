DSB melder om normal togdrift igen efter togkaos og lange køer i kulden

TV 2s journalist på stedet meldte om køer på 50-60 meter af mennesker, der håbede på at få en plads i en af de fem togbusser, der kørte på strækningen. Flere af dem havde små børn.

Hos DSB var man opmærksom på situationen, men der var ikke meget andet at gøre for de ventende personer end at vente yderligere.

- Der er lige nu lang ventetid på blandt andet Odense Station. Vi kan ikke skaffe de busser, der er behov for. Så der er ikke andet for end at væbne sig med tålmodighed, lød det fra DSB's pressevagt.

Køen af ventende passagerer blev afviklet i løbet af aftenen og natten.