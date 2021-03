Ekspert: - Dér røg GOG's guldchancer

Jeg tror, smertegrænsen er ved at være nået nu Klavs Bruun Jørgensen, håndboldekspert, TV 2 Sport

Skaderne vælter ned over GOG på det værst tænkelige tidspunkt.

Søndag lød det fra den sydfynske klub, at bagspilleren Simon Pytlick har brækket den ene hånd. For to uger siden stod det klart, at verdensmesteren Anders Zachariassen havde ødelagt sit korsbånd, og i mellemtiden pådrog den unge streg Steven Plucnar sig en ankelskade til en samling med U-landsholdet.

Nyheden om Simon Pytlicks brækkede hånd er mere end kritisk for GOG, mener Klavs Bruun Jørgensen.

- Dér røg GOG’s chancer for at blive dansk mester mere eller mindre, lyder vurderingen fra håndboldeksperten.

- Med det niveau, de har vist gennem sæsonen, lignede de en udfordrer til Aalborg og BSH i kampen om guldmedaljerne. Men med både Zachariassen og Pytlick ude, så har jeg svært ved at se, at de kan være med til at spille om guldet.

Med de to profiler ude mister GOG-træner Nicolej Krickau et par spillere, som begge har spillet tæt på fuld tid i alle kampe, som tilsammen har stået for 164 scoringer, og som har været afgørende i det fynske forsvar.

- Jeg tror, de bliver mere pressede nu af de skader, som er kommet, end de har været tidligere.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det kommer til at gøre ondt, når det nu er to så centrale spillere, der er ude.

Flot, at det ikke har betydet så meget

Skader har været en problematik for fynboerne gennem hele sæsonen, hvor blandt andre Morten Olsen og Emil Lærke undervejs har stået på skadeslisten. Trods det indtager GOG lige nu grundspillets førsteplads, kort før slutspillet begynder.

- Det er faktisk det, der har været flot: At det ikke har betydet så meget, siger eksperten.

- Men jeg tror, smertegrænsen er ved at være nået nu. Især fordi man står på tærsklen af et slutspil, hvor topholdene har det med at tage et ekstra skridt op. Aalborg vil kunne koncentrere sig lidt mere om den danske liga, og BSH ser ud til at være rigtig godt kørende.

Klavs Bruun Jørgensen tror dog stadig på, at de gulblusede fynboer kan spille op med de fleste hold. Men hvor han betragtede et skadesfrit GOG-hold som klar medaljefavorit, spår han nu, at de meget vel kan ende helt uden metal om halsen.

- De her skader er et problem i forhold til bredden. Et hold som GOG kan godt spille en kamp med en relativ smal stamme, men når du skal igennem et helt slutspil, hvor du ikke kan skifte kontinuerligt eller variere spillet, så bliver det bare svært.

Første opgave for GOG efter denne uges landsholdspause bliver SønderjyskE på udebane på onsdag.

