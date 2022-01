Eksperter foreslår hurtigere grønt coronapas efter smitte

Et ærgerligt resultat, mener han. Og netop derfor bør reglerne for coronapasset give mening i praksis, sådan at så mange virksomheder som muligt bruger det.

- Der er jo mange virksomheder, hvor det fysiske fremmøde er nødvendigt. Og her har coronapasset været en af grundene til, at vi har kunnet holde smitten nede i lang tid. Det er et vigtigt redskab, og derfor er det nødvendigt, at de kan se en sammenhæng.

Plan for restriktioner kommer onsdag

Onsdag vil regeringen fremlægge en plan for, hvilke restriktioner der forlænges eller ophæves efter 31. januar.

Det sker på baggrund af anbefalinger fra Epidemikommissionen, som regeringen vil fremlægge for Folketingets partier på et møde i Epidemiudvalget onsdag eftermiddag.

Regeringen har blandt andet bedt kommissionen vurdere, om covid-19 fortsat skal kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Den nuværende kategorisering står til at udløbe 5. februar, og flere partier har sagt, at det er på tide at kigge på, om den skal afskaffes.