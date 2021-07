Eksperter splittede om ændringer af coronapas på grund af Delta-varianten

For ti dage siden spurgte TV 2 ham om det samme, men der mente han ikke, at der var grund til ændringer. Nu er han bekymret over, at tilfældene med Delta-varianten er steget meget hurtigt de seneste 14 dage.

Foreslår to muligheder

Han forestiller sig to mulige stramninger.

Første model er, at man indskrænker perioden, hvor et negativt testsvar giver adgang til et coronapas, så det er 48 timer for kviktest og 72 timer for PCR-test mod de nuværende 72 og 96 timer.

- Det svarer til, at den aktive, uvaccinerede del af befolkningen skal testes tre gange om ugen, siger Viggo Andreasen.

Model to er, at man kan kræve test af personer, som har fået første stik, i en lidt længere periode end 14 dage efter vaccinationsdagen - eller af alle, der er blevet vaccineret.

På nuværende tidspunkt bliver det permanente coronapas udstedt 14 dage efter, man har fået første vaccinestik.

Smitten drives af de unge

At ændre reglerne for coronapasset er en god idé ifølge Christian Wejse, der er lektor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet:

- Det giver god mening at ændre i, hvornår vaccination giver coronapas, når Delta-varianten nu er det dominerende virus, for der er en betydelig forskel på, hvor godt man er beskyttet efter første stik mod Delta-varianten i forhold til tidligere virusstammer, siger han.