Eksperter til fans i Odense: - I ødelægger det

Lørdag aften blev der rusket i sportsfrasen om, at fansene er en ekstra spiller på banen.

Ved den store Counter-Strike: Global Offensive-turnering i Odense var tilskuerne nemlig så engagerede under Astralis’ semifinale, at de afslørede, hvor modstanderne befandt sig på banen.

Den slags anses for at være utrolig dårlig stil, og det er siden blevet påtalt af flere eksperter.

Med en reference til en tidligere kritik fra Astralis-spilleren Peter ’dupreeh’ Rasmussen skriver den anerkendte ekspert Chad ’SPUNJ’ Burchill:

- Hey Astralis-fans i arenaen, det her er jer lige nu. Stop med at ødelægge integriteten i kampen.

Tilskuerne er i stand til at afsløre spillernes placering, fordi de kan se et andet skærmbillede. I hallen og på tv-skærmene ser man nemlig silhuetter af spillere, der befinder sig bag vægge. På den måde kan man som iagttager følge med i, hvor folk befinder sig – men det er selvfølgelig ikke en mulighed, spillerne selv har.

Helt grelt var det i starten af den anden bane, da Astralis-spilleren Andreas ’Xyp9x’ Højsleth pegede op mod et vindue i en væg. Publikum brølte, fordi de kunne se, at en modstander befandt sig på den anden side af væggen. ’Xyp9x’ pegede i samme retning flere gange i træk, og brølene tog til i styrke, indtil han og holdkammeraten Lukas ’gla1ve’ Rossander begyndte at skyde ind i væggen.

- Der er ikke nogen, der kan argumentere for, at man ikke kan høre publikum og at man ikke kan bruge det, konstaterede TV 2 Sports CS:GO-ekspert Niels ’rizc’ Topp under kommenteringen på TV 2 Zulu.

Faktisk var hjælpen fra publikum så tydelig, at det også blev påtalt mellem den anden og tredje bane.

- Lad os nu lige være sikre på, at vi spiller fair derude. Der har været nogle publikummer, der har givet informationer væk. Lad os nu være fair. Mousesports har kæmpet hårdt for at komme i finalen, så lad spillerne afgøre det, sagde den tidligere spiller og nuværende ekspert Jacob ’pimp’ Winneche.

’dupreeh’ tager afstand

Efterfølgende har Peter ’dupreeh’ Rasmussen også kommenteret hjælpen fra salen. På Twitter erkender han, at hjælpen bliver brugt, men han kalder det også for en skændsel, at muligheden opstår.

- Tusinde tak for støtten alle sammen. Husk at holde en ren stemning, så spillet ikke ødelægges. Der er ingen som er interesserede i at få hjælp, skriver ’dupreeh’ på Twitter.

Astraslis endte med at tabe semifinalen i ESL Pro League med 2-1 til mousesports, der har danske Finn ’karrigan’ Andersen på holdet.

- Det er den største sejr, vi har haft som hold. Vi er til den største turnering i det sidste halve år af sæsonen, og nu har vi slået nummer et og to, siger ’karrigan’ til TV 2 Sport.

I finalen skal mousesports møde fnatic.

Se finalen i ESL Pro League i Odense søndag på TV 2 Zulu og TV 2 Play med optakt fra klokken 15.00.