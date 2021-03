Eksperter vurderer, at kravene om mundbind vil ændre sig de kommende måneder

Mandag aften blev den langsigtede genåbningsplan for Danmark præsenteret, og her erklærede statsminister Mette Frederiksen (S), at det danske samfund med få undtagelser skal åbnes helt, når alle over 50 år er vaccineret.

Det bliver dog langt fra en tilbagevenden til det samfund, vi kendte inden coronaepidemien.

Siden oktober har mundbindet eksempelvis været en fast følgesvend i det offentlige rum, og det efterhånden velkendte stykke stof er kommet for at blive hængende over danskernes ører dækkende næse og mund, siger to eksperter til TV 2.

Tilskuere kan måske slippe for mundbind

Spørger man professor i immunologi på Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, vil mundbindet følge os i varierende grad resten af året.

På caféer og restauranter vil brugen af mundbind formentlig blive som i efteråret 2020 indtil alle er blevet tilbudt vaccination i juli måned.

Det vil sige at mundbindet skal benyttes, når man står op, men ikke når man sidder ned, vurderer Pravsgaard.

Pravsgaard minder om, at adgang til caféer og restauranter i en periode vil gives til personer, der ikke er vaccineret, men kun testet negativ i deres coronapas.

Disse tests vil stadig rumme en vis usikkerhed, og uden brug af mundbind vil man derfor løbe en risiko for smittespredning, hvis de negativt testede er positive.

Samtidig vil vaccinerede også kunne smitte uvaccinerede, og i få tilfælde har der været eksempler på allerede vaccineret, der er blevet smittet igen, minder Pravsgaard om.

Han øjner dog muligheden for, at kravet om mundbind droppes, hvis smittetallet hen over sommeren bliver lige så lavt som i fjor.

- Er smitten lav til sommer vil man nok også gå fra et formelt krav til en anbefaling om mundbind i supermarkeder og offentlig transport, siger Pravsgaard.

Mundbind tilbage i efteråret

Droppes et decideret krav om mundbind ved lav smitte henover sommer, vil det ifølge Pravsgaard formentlig blive genindført fra det tidlige efterår ud fra et forsigtighedsprincip, når vejret bliver mindre gunstigt.

- Det er bedre at være på forkant, og vi skal undgå en opblussen for enhver pris ved eksempelvis nye smittende mutationer, som vaccinerne ikke er lige så effektive imod, siger han.

Pravsgaard henviser blandt andet til studier, der indikerer, at vaccinen fra AstraZeneca kun har haft ringe effektivitet mod mild covid-19-sygdom. Som konsekvens valgte Sydafrika helt at droppe denne vaccine.

Også vacciner fra andre firmaer som Pfizer, Moderna og Johnson&Johnson kan hypotetisk vise sig, at være svagere over for fremtidige mutationer.

I så fald vil mundbindet blive introduceret indtil den sårbare del af befolkningen er vaccineret, tilføjer Pravsgaard.

Niels Høiby er professor i klinisk mikrobiologi på Rigshospitalet, og han ser at mundbindet bliver udfaset i en vis grad, når danskerne er vaccineret.

- Min vurdering er, at den generelle anvendelse af mundbind forsvinder, når vi er vaccineret.

Høiby anerkender, at en ny covid-19-mutation kan udfordre den antagelse, og at mundbindet vil blive genindført som krav, hvis der kommer en tredje bølge.

- For 80 procent af befolkningen udviser den her infektion ikke nogen symptomer, men hvis der opstår nye mutationer, kan mundbindet introduceres, indtil de sårbare tyve procent har fået en ny og justeret vaccine.

Det asiatiske eksempel

Både Høiby og Pravsgaard nævner mundbindskulturen i asiatiske lande som Japan, Sydkorea og Kina, som noget vi kan tage ved lære af i Europa.

Her har man i årtier båret mundbind på offentlig gade og offentlig transport, hvis man har haft sygdom eller snue.

Tilskuere med ansigtsmaske til en fodboldkamp i Tokyo, Japan. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP/Ritzau Scanpix

- Når nu mundbindene er her, tror jeg, vi vil se, at man tager dem på, hvis vi eksempelvis får en influenzaepidemi. Om man også vil tage dem på i Danmark, ved mindre symptomer og forkølelse eksempelvis, tvivler jeg på, siger Niels Høiby.

Jan Pravsgaard mener, at coronaepidemien har givet danskerne et nyt syn på mundbind.

Indtil for et år siden var synet på mundbind domineret af, at det kun var noget man gjorde ude i Asien. Men med coronavirussen er der kommet en mentalitetsændring.

- Intet kan ryste op i vores vaner som en krise, og vi vil nok fremover tænke, at de ikke var så tossede ude i Asien, når de tænkte på sidemanden og tog et mundbind på i toget. Mundbindene er kommet for at blive, siger Pravsgaard.

En skolelærer i Palembang på det sydlige Sumatra i Indonesien passer undervisningen i en klasse, hvor elever og lærer bærer mundbind grundet luftforurening. Billedet er fra 2015. Foto: Abdul Qodir / Scanpix Denmark

Flest tror på krav om mundbind forsvinder i august

Tidligere på måneden spurgte TV 2 en række af landets eksperter, hvornår de forventede, at der i Danmark ikke længere er anbefalinger eller krav om brug af mundbind i det offentlige rum.

I uddybende kommentar lød argumenterne for tre af dem:

Astrid Iversen, professor i virologi og immunologi svarede 2022 til ovenstående: - Nye varianter af virus, der måtte opstå, kan gøre det nødvendigt at bære mundbind i for eksempel offentlig transport for at begrænse spredningen af disse – og det kan være, man ophæver krav om mundbind i sommerperioden og genindfører det om efteråret og vinteren.

Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi, svarede maj til ovenstående: - Mundbind var det sidste, vi indførte, og det første, vi smider. Det sker nok først, når vi er sikre på, at alle i risikogrupperne er vaccineret. Men det forudsætter, at virus ikke muterer i en mere smitsom retning med reel risiko for luftbåren smitte.

Lone Simonsen, professor i folkesundhed, svarede august til ovenstående: - Efter at vaccineprogrammet er færdigt. Men det er muligt, at mundbind kommer tilbage som et ekstra middel for at hæmme sæson-covid-19 om vinteren, når den har bedre fat.