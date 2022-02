Eksperterne har talt: - Vi er ovre det værste

I panelet var Tyra Grove Krause, Lone Simonsen, Jens Lundgren og Allan Randrup Thomsen, som til sidst i udsendelsen blev bedt om at give et bud på, hvordan corona kommer til at fylde i vores hverdag i fremtiden.

Har vi set det værste, blev professor Jens Lundgren spurgt mod programmets finale. Og svaret lød kort og kontant:

- Ja, det har vi.

- Vi kommer ikke af med corona for evigt

Forinden havde hans tre ekspertkolleger i panelet været omkring samme spørgsmål.

Også her lød svaret, at pandemien ikke længere kommer til at spille samme rolle i den almindelige danskers tilværelse.

- Størstedelen af befolkningen kommer til at leve et normalt liv, sagde Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.