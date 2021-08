Ellemann-Jensen udtrykker mistillid til Bramsen: - Jeg har svært ved at se, hun kan fortsætte

Senere på weekenden delte forsvarsministeren et billede fra en campingvogn på Ærø. Det var imens, Taliban rykkede ind i Kabul og 20 års krig så ud til at være tabt. Flere hundrede danske statsborgere og lokalt ansatte ventede på at blive evakueret til Danmark.

- Jeg har svært ved at se, hvordan hun (Trine Bramsen, red.) kan fortsætte. Jeg synes, at den her måde at håndtere tingene på, vidner om, at man ikke forstår historien, og ikke har forståelse for de menneskeliv, man har ansvaret for, siger Jakob Ellemann-Jensen i 'Lippert'.

Pape kalder det dårlig dømmekraft

Også de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, retter kritik mod forsvarsministerens måde at håndtere evakueringen fra Afghanistan.

- Når et land efter 20 års militærindsats er ved at falde i hænderne på en flok mørkemænd, så undrer det mig, at man ikke siger, at man hellere må dedikere sig hundrede procent til det i stedet for at være rundt i landet på valgkampsbesøg, eller hvad end det måtte være. Det, synes jeg, ikke er i orden, siger Søren Pape Poulsen i forbindelse med de Konservatives sommergruppemøde.

Her blev han også spurgt, om det bør koste Trine Bramsen jobbet som forsvarsminister.

- Det siger noget om manglende dømmekraft. Om det skal have konsekvenser, må regeringens parlamentariske grundlag forholde sig til. Jeg synes da bestemt, det burde have konsekvenser, siger Søren Pape Poulsen.