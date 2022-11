Elprisen nede på samme niveau som i foråret: - Det er bestemt en god nyhed

Familier sparer 1.000 kroner om måneden

Ikke desto mindre er de danske elpriser nu markant lavere, end de var hen over sommeren.

For en gennemsnitlig dansk familie med to voksne og to børn, der bor i et parcelhus, var elregningen i oktober faktisk mere end halveret sammenlignet med august. Det viser en beregning fra Danske Bank.

I august måtte familien nemlig af med omkring 1.900 kroner til el, mens de i oktober kun skulle have cirka 900 kroner op af lommen.

Til sammenligning var det tal i oktober 2020, inden priserne begyndte at stige, knap 640 kroner om måneden.

- Det er bestemt en god nyhed for danskerne, at prisen nu lader til at være kommet ned, og at der er lidt mere vished om, hvad der kommer til at ske hen over vinteren, siger Danske banks chefanalytiker og privatøkonom Louise Aggerstrøm.

Her er det dog vigtigt at huske, at nogle danskere endnu ikke mærker meget til, at priserne er faldet.

Har man en fastprisaftale med sit elselskab, hvor prisen for eksempel fastsættes hver tredje måned, risikerer man nemlig stadig at betale en langt højere pris, indtil prisen beregnes på ny.

- Men så kan det også være, at de heller ikke har måttet betale helt så meget, da priserne gik amok. Det er det, der er humlen ved de her fastprisaftaler, siger privatøkonomen.

- Det er ikke sådan, at vi er reddet

Tidligere på året advarede både myndigheder og eksperter om risikoen for, at vi for første gang nogensinde kunne blive nødt til at lave kontrollerede afbrud for strømmen i dele af det danske elnet.

Frygten var simpelthen, at der ikke ville være strøm nok til alle.

Den risiko er der stadig, understreger Jim Vilsson fra Energinet. Men lige nu viser de første forsigtige prognoser, at vinteren ser ud til at blive mild til normal.

Holder det vand, og kastes der ikke andet grus i energimarkedets maskineri, forventer seniorøkonomen elpriser de kommende måneder, der cirka vil være på niveau med oktober.

Men situationen er stadig ”presset”, advarer Jim Vilsson.

Fryser de norske vandkraftværker for eksempel tidligere end forventet, vil det nemlig skubbe priserne opad igen.

- Det er ikke sådan, at vi er reddet, for vi er i en meget nervøs situation. Den er ikke så ekstrem som i august, men hver ny udvikling får priserne til at stige eller falde betydeligt mere, end de gjorde tidligere.