En lovlydig mand blev skudt, mens han ringede 112 – og morderen er stadig på fri fod

Billedet stammer fra et af vidnerne, som filmede skudepisoden fra sin altan.

Og nu kunne man måske tro, at sådan en sag, hvor det dræbende skud ifølge politiet er optaget på video, mens masser af vidner så på, ville være lige så nemt at opklare.

Det indtryk fik Abdinur Ismails familie i hvert fald efter drabet.

- I starten fik vi at vide, at der var gode beviser. Politiet sagde: "Vi har alt det, vi skal bruge. I skal bare tage det stille og roligt, vi skal nok fange dem", siger søsteren Faduma Ismail til TV 2.

Men politiet havde ikke alt det, som de skulle bruge for at få nogen dømt.

Op ad bakke

Efterforskerne kunne ikke finde nogen dna-spor, der var ingen fingeraftryk, og våbnet, der dræbte Abdinur Ismail, var forsvundet.

Patronhylstre fra de skud, som formentlig dræbte Abdinur Ismail, var væk, da politiet gav sig til at søge efter dem, og som dagene passerede forbi, begyndte det at gå op for ordensmagten, at der manglede solide tekniske beviser.

Dage blev til måneder, uden at politiet rejste tiltale mod nogen.

Da der var gået et halvt år, organiserede drabsofferets venner en demonstration i Vollsmose, fordi de var frustrerede over, at drabet ikke var opklaret.

- Man hørte mindre informationer fra politiet. Så derfor blev der lavet den her demonstration for at sige, at vi gerne vil have fået afklaret den her sag, og at nogle skal stå til ansvar for det, siger Faduma Ismail.

Et angreb med ord

Mens politiet var tavse, forholdt det sig noget anderledes med Bøgetorvsgruppen og Korsløkkegruppen.

Bare fire dage efter demonstrationen udgav rapperen Chatle, der er fra Vollsmose og har forbindelser til medlemmer af Bøgetorvsgruppen, en musikvideo med det, der ser ud til at være sværtbevæbnede bandemedlemmer i bydelen, der er klar til kamp.

- Gi’r ik’ en fuck, hvis min’ fjender pluds’lig omkom. Altid forberedt. Jeg er altid klar på at tag’ imod en dom, lød det blandt andet i videoen.

Bjarke Vestesen, der er kriminalredaktør på Fyens Stiftstidende, og som fulgte sagen tæt, er ikke i tvivl om, at videoen var ment som en provokation mod Korsløkkegruppen.

- Det er et signal til den anden gruppering om, at vi er store i slaget, og vi kører rundt og viser våben, og vi viser pengesedler. Det er en magtdemonstration over for den anden gruppering, siger Bjarke Vestesen.

Et stykke inde i musikvideoen ser man lederen af Bøgetorvsgruppen, mens et rødt lasersigte lyser på brystet af ham.