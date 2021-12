Én milliard kroner til sundhedsvæsenet, men det er uklart, hvordan de skal bruges

Dels gennem merarbejdsaftaler, og dels er der mulighed for at tiltrække personale, som er ved at gå pension eller netop har gjort det.

- Mere personaletid vil give mere kapacitet, specielt i det akutte system. Og vi har brug for alle hænder, siger han.

Ingen favoriseres

Pengene skal gå til at fastholde sundhedspersonale og få sygehusene gennem en "ekstraordinær svær vintersæson", lød det søndag fra finansminister, Nicolai Wammen (S).

Aftalen er en delaftale til finansloven for 2022, og den er indgået mellem regeringen, SF, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Pengene går til hele sundhedsvæsnet, og det er op til regionerne at bestemme, hvordan midlerne skal bruges.

Dermed favoriseres ingen speciel faggruppe eller noget særligt område. Enhedslisten gik ellers ind til forhandlingerne med et ønske om at øremærke nogle af pengene til særlige faggrupper som eksempelvis sygeplejerskerne.