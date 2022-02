Eriksen fik stadion til at rejse sig i svært comeback

Ud gik landsholdskollega Mathias Jensen, og ind kom Eriksen 259 dage efter sit hjertestop i Parken.

Svære arbejdsbetingelser for Eriksen

Eriksen gik ind på den centrale midtbane, og som sædvanlig tog han sig af sit holds hjørnespark.

Newcastle var fortsat foran 2-0, og derfor skulle der Eriksen-magi til for at gøre kampen spændende. Det var hårde arbejdsbetingelser, og magien udeblev.

Eriksen markerede sig indledningsvis for nogle gode dybdeafleveringer, men farligt blev det aldrig. I det 74. minut var der optræk til noget, der kunne minde om en skudmulighed for Eriksen, der på kanten af feltet dog valgte afleveringen frem for et forsøg på kassen.