Eriksen opereret og udskrevet fra hospitalet

Christian Eriksen er udskrevet fra Rigshospitalet efter en vellykket operation.

Det meddeler Dansk Boldspil-Union (DBU).

Eriksen har besøgt lejren i Helsingør fredag. Han vil nu rejse hjem og være sammen med sin familie.

- Tak for de utroligt mange hilsner - det har været fantastisk at mærke. Operationen er gået godt, og jeg har det efter omstændighederne fint. Det har været fedt at se gutterne efter den flotte kamp i aftes. Jeg hepper på dem til kampen mod Rusland, siger Christian Eriksen ifølge DBU.