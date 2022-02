Eriksen tør næsten ikke tænke på sit comeback til landsholdet

Med de ord blev der i høj grad lagt op til, at der ikke skal vendes mange kalenderblade, før Danmarks mest omtalte fodboldspiller igen skal udføre sit erhverv i Englands bedste fodboldrække.

Et comeback, som Christian Eriksen selv glæder sig til at få krydset af. Men der er også et andet comeback, som ligger og lurer i kulissen, og som er et kolossalt mål for danskeren, der mandag runder 30 år.

- Jeg tør næsten ikke tænke på det endnu. Det bliver meget specielt.

Det skal nok blive skidegodt

Den danske midtbanespiller taler selvfølgelig om sin tilbagevenden til det danske landshold.

109 gange har han optrådt i rødt og hvidt, men der skal skrives mange flere kampe i bogen, lyder det fra Eriksen, der ser frem til en dag at vende tilbage til plænen i Parken.

Et sted, som han forlod den 12. juni efter sit kollaps i EM-kampen mod Finland.

- Det bliver helt sikkert anderledes end at spille her (i Brentford, red.) for den sags skyld, også fordi det netop skete i Parken.